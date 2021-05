Hirit ng mga fan: Jodi, Sue walang panama kina Juday, Nadine

Agad-agad na nag-trending sa Twitter ang #Juday, at pati na rin ang #JudayNadine, matapos ianunsiyo na sina Jodi Sta. Maria, Sue Ramirez, Zanjoe Marudo, Zaijian Jaranilla, ang napiling bumida sa Pinoy version ng ‘Doctor Foster’ (United Kingdom) o ‘The World of the Married’ (Korea).

‘The Broken Marriage Vow’ nga ang magiging titulo nito sa Pilipinas, na ipoprodyus ng Dreamscape, at mapapanood sa Kapamilya channel, at iba pa.

Maingay nga ang pagtutol ng mga fan nina Judy Ann Santos at Nadine Lustre sa role na nakuha nina Jodi at Sue. Para sa kanila, sina Juday at Nadine ang pinaka-perfect na gumanap sa mga naturang papel.

Pero, hindi rin naman nagpakabog ang mga tagahanga nina Jodi at Sue. Ang dalawa nga raw ang ‘malakas’ sa mga fan, at kayang-kaya nilang gampanan ang mga papel ng palaban na asawa at kabit, kaya sila talaga ang dapat maging mga bida.

Well, napili na nga ang dapat mapili, kaya kahit ano pang sabihin, o kahit araw-araw mag-trending sa Twitter ang mga pangalan nina Juday at Nadine, wala na ring magagawa.

Kumbaga, tapos na ang boksing. At teka lang, interesado ba sina Juday at Nadine sa mga role na ito? (Dondon Sermino)