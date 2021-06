Hirit ng mga fan: Jennylyn mas bagay kay John Lloyd kesa Andrea

Ang daming kinilig sa pagkikita nina Jennylyn Mercado at John Lloyd Cruz sa event ng GMA 7. Sobrang trending nga ang comeback ni John Lloyd, dahil sa halip na sa Kapamilya channel siya mapanood ay sa Kapuso station nga siya lumabas, kasama ni Willie Revillame, at iba pang mga artista ng GMA 7.

At bongga nga, dahil makalipas ang mahabang panahon, muling nagtagpo ang landas nila ng leading lady niya sa pelikulang Just The 3 Of Us.

At kahit parehong naka-face shield, at hindi masyadong nagdidikit, lalo na ang magbeso-beso, ramdam pa rin ang kilig sa dalawa, na nabuo nga nila sa pelikula nila noon.

At dahil sa mga photo na naglabasan, baka biglang magbago ang isip ng mga taga-GMA, o ni Willie, ha! Baka sa halip na sitcom nina John Lloyd at Andrea Torres ang mabuo, biglang maging Lloydie at Jen na, ha!

Well, heto nga ang chika ng mga kilig na kilig na mga fan: Sabi ni Marichu G Garcia, “Sana po magka-teleserye at movie po uli kayo ni Lloydie.”

Banat naman ni Trixy Ligon, “Nice to see you again together mommey en daddey.”

Banat naman ni Asor Aled Aicnelav Yabil, “You’re so beautiful Jennylyn Mercado, and welcome back sa ultimate crush ko haist napaka gwapo mo John Lloyd.

Hirit naman ni Li Ce Ram, “Yaist sana masundan na yung movie niyo dati na Just The 3 Of Us.”

At pahayag naman ni Prince Jian Dicaprio Lee, “Welcome lhoydie sana magkaroon kau ni Jen ng teleserye yung pang-malakasan.”

At hiling pa rin ni Rosemarie Roguel, “Welcome to GMA Lloydie…bagay na bagay kayo ni Jennylyn… Sana magkaroon kayo ulit ng movie at teleserye…love you both. God bless!”

Oh, bongga, di ba?

In fairness naman kasi, ang lakas pa rin talaga ng chemistry nina Jennylyn at Dennis. At mukhang sa lahat ng mga taga-Kapuso, kay Jennylyn talaga kumportable si John Lloyd, di ba?

Pero, iba rin kasi kapag si Andrea Torres ang makasama ni John Lloyd. Mas maingay sa publiko! Mas maraming chika. Mas pag-uusapan, dahil kina Ellen Adarna at Derek Ramsay. True??? (Dondon Sermino)