Hirit ng kababaihan: Mahal na kuryente tuldukan

Nagsagawa ng kilos protesta ang mga kababaihan upang himukin ang pamahalaan na tuldukan na ang mahal at sinasabing maruming enerhiya sa bansa.

Ang kilos protesta ay pinangunahan ng Progressive Women’s group Oriang kung saan ay nagdala sila ng tigka-kalahating pagkain na pang-noche buena na kadalasang inihahain ng mga Pinoy at tanging kahilingan nila o Christmas wish sa Pangulo ay huwag nang pahintulutan pa ang pagtatayo ng mga ‘coal power plant’ sa bansa.

“Today, coal and othe­r fossil fuels dominate our power mix not because they are the best option for consu­mers, but because contracts for these fuels are most profitable for private power companies,” giit ni Oyette Zacate, tagapagasalita ng Progressive.

Ayon sa grupo, ang ibinigay na kalayaan sa pribadong korporasyon ay nagresulta sa pagkakaroon ng maru­ming sektor sa enerhiya at naging prayoridad pa ang kikitain kesa sa ipagkakaloob na serbisyo.

Sinabi naman ni Flora Santos, coordina­ting council member of the Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ), ang noche buena ay maituturing na isa nang ‘luho’ ngayon at dumarami na ang pa­milyang Pilipino ang nahihirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng bayarin sa tubig at elektrisidad.

Dagdag pa ng grupo, ang Electricity and Powe­r Industry Reform Act of 2000, ay nararapat nang muling repasuhin at rebyuhin.