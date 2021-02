Hirit ng 2 cong: Vaccination, gala dapat sabay

HINDI rin umano kikita ang mga negosyo kung hindi naman makalalabas ang mga tao kaya dapat pagsabayin ang bakuna at pagluluwag sa quarantine status.

Ayon kina Albay Rep. Joey Salceda at Muntinlupa Rep. Ruffy Biazon hindi rin maaabot ng gobyerno ang target na palaguin ang ekonomiya kung mananatiling takot ang mga tao na lumabas dahil sa COVID-19.

Paliwanag ni Salceda hindi rin kikita ang mga negosyo na papayagang magbukas sa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ) kung hindi naman pupunta ang mga tao roon dahil sa takot na mahawa ng COVID-19 kaya mahalaga ang bakuna.

Bukod sa bakuna kailangan din umanong dagdagan ang mga pampublikong sasakyan na pinapayagang bumiyahe para makapasok ang mga empleyado at mapuntahan ang mga negosyo.

Kapag nasa MGCQ na ang buong bansa, sinabi ni Salceda na tinatayang 573,000 manggagawa ang maaaring pumasok sa mga trabaho.

Sinabi naman ni Biazon na dapat ay tukuyin ang mga negosyo na papayagang magbukas at siguruhin na mauuna sa bakuna ang mga ito.

“We should identify sectors in the economy to open up, and the reopening should be tied in with a vaccination plan for that sector. This will help boost not just immunity, but more importantly, the confidence of consumers to actually patronize those businesses,” ani Biazon.

Kung walang kumpiyansa ang mga mamimili, sinabi ni Biazon na hindi malayong magsara rin ang mga negosyo dahil malulugi ang mga ito sa pasuweldo sa kanilang mga empleyado. (Billy Begas)