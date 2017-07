HIRIT NA!: Hulidap sa BIR

By Arnold Clavio

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Dapat na agad kumilos ang da­lawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng nangyayaring ‘hulidap’ sa loob mismo ng Bureau of Internal Revenue (BIR).

Sa gitna ng usapin ng tax ­reform, muli na namang lumutang ang argumento na dapat bang dagdagan ang kinakaltas na buwis sa sahod ng mamamayan o seryoso nilang singilin ang pagkakautang sa bayarin na buwis ng malalaking kumpanya.

Kung akala ninyo ay sa mga nakaunipormeng personnel lamang nangyayari ang ­hulidap, maging sa mga ahensiya ng gobyerno na ang tungkulin ay mangalap ng buwis para gastusan ang mga proyekto ng Duterte administrasyon.

Kuwestyonable ang pagtigil sa isinasagawang imbestigasyon ni BIR Deputy Commissioner Clint Aranas ng Depart­ment of Finance (DOF). Inutusan din siya ni Finance Sec. Sonny Dominguez na i-turn over lahat ng dokumento na nasa dibisyon sa kalihim.

Ito ay matapos na matisod ni Aranas na ang isang kum­panya na may utang na buwis sa gobyerno sa halagang 35 ­bilyong piso ay nagbayad lamang ng 64.5 milyong piso.

Malinaw na nawalan ang kaban ng gobyerno ng humigit kumulang 29 na bilyong piso.

Sa naging panayam ko kay Aranas, sinabi niya na may ­mahigit pa sa 14 na kumpanya ang may malaking pananagutan ang nakararanas nang katulad na panggigipit mula sa ­matataas na opisyal ng BIR at DOF. Tumanggi siyang ­pangalanan ang mga ito.

Nang banggitin ko ang Mighty Corporation, ang kontrober­syal na lokal na kumpanya ng sigarilyo na inimbestigahan mismo ni Aranas, ang kanyang sagot, “inutusan ako ng nakakataas sa akin na huwag magbigay ng detalye kaugnay ng ­imbestigasyon ng Mighty Corp.”

Marapat lamang na ipatawag ng Kongreso si Aranas para makuha ang kumpletong detalye ng kanyang isinagawang ­imbestigasyon.

Ayon sa aking source, humigit kumulang sa 30 bilyong piso ang kabuuang utang sa buwis na hindi nababayaran ng Mighty Corporation sa gobyerno.





Idinagdag pa ng source na ilang opisyal ng BIR at DOF ang kasalukuyang nanggigipit sa Mighty Corporation na pumayag sa napagkakasunduang halaga ng babayaran, kapalit ng pagbigay nito ng pera sa kanila.

“Ito ay malinaw na hulidap,” ayon pa sa source.

Aniya, tumanggi ang Mighty Corporation na pumayag sa ganitong iregular na usapan.

Wala pang tugon ang Mighty Corporation para kumpir­mahin ang impormasyong ito.

Pero kung ganito ang nagiging kalakaran sa loob mismo ng BIR at DOF, na pawang mga sisiw lamang ang kanilang ­nasisingil ng tunay na bayarin sa buwis at pagdating sa mala­laking isda ay dumadaan sa lagayan, saan tayo pare-pareho pupulutin?

Napakalaki ng budget sa mga proyektong pang-imprastraktura ni Pangulong Digong at tanging ang tamang koleksyon ng buwis lamang ang makakatulong na maisakatuparan ito.

Bakit ang mamamayan ang babalikat sa malaking ­gastusin na ito gayong kaya naman pala na makalikom ng ­kailangang pondo sa tamang koleksyon ng buwis sa mga higanteng ­kumpanya?

Ayaw ni Pangulong Digong ng ganyan at nangako si ­Aranas na ‘di siya susuko na ilantad ang kabulukan sa BIR at DOF. Hindi umano siya matatakot sa anumang banta mula mismo sa gobyerno, “dahil nasa akin ang katotohanan.”

Nakukwestyon na rin ang kredibilidad ni Sec. Dominguez na bali-balita rin sa loob ng BIR na protektor siya ng isang malaking negosyante na interesado sa Mighty Corporation.

Totoo ba ito?

Dapat ay aksyunan na ng Kongreso ang mga ­impormasyong ito bago pa sumabog sa mukha nating lahat ang bulok na sistemang ito.

Lord, Kayo na po ang bahala.