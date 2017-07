HIRIT NA!: Big Bird 2

By Arnold Clavio

Tuloy ang pakikipaghiwalay ng asawa ni government official, na itatago natin sa pangalang Big Bird, pero hindi na siya magsasampa ng kaso.

Alang-alang sa kanilang mga anak, hindi na kakasuhan ng Concubinage ni Misis si Big Bird, pero ‘di na ito makikipagbalikan sa kanya.

Sa ibang bansa inaasahang di­ringgin ang annulment case nilang dalawa. Pinaniniwalaang nakuha rin ni Misis ang malaking halaga ng pera bilang suporta mula kay Big Bird.

Nauna nang iniulat ng pitak na ito na hindi tugma ang Statement of Assets and Liabilities and Networth (SAL-N) ni Big Bird sa mga tagong yaman na naungkat ni Misis. Ang yaman ni Big Bird ay galing sa ilegal na transaksyones, mapa-lokal man o dayuhang kumpanya.

Mismong si Misis ang nakatuklas sa tagong sex den ni Big Bird sa isang condominium unit sa EDSA. Ito ay wala sa kanyang pangalan. Isa lamang ang condo unit na ito sa walong condominium unit na nasa pangalan ni Big Bird at malalapit niyang mahal sa buhay.

Nakita rin ni Misis ang napakaraming suplay ng condom ni Big Bird at ilang sex toys kaya binansagan niya itong ‘condom unit’.

Pawang mga bata umano ang suki ni Big Bird na posibleng nakikilala niya mula sa mga sex chat o porn web site, batay na rin sa mga nakuhang email at phone bills sa kanya.

Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan na ng ilang ahensiya ng gobyerno si Big Bird katuwang ang ilang pribadong sektor.

CLUE:

May kapangalan na sikat na professional wrestler sa WWF;





Ang kanyang pangalan ay may letrang ‘N’ at ang kanyang apelyido ay may letrang ‘S’;

Jukebox: “I’ve got you UNDER my skin!”

Abangan…

Lord, Kayo na po ang bahala!

BALITAWIT:

Naging usap-usapan ang naging pag-escort ng nagpanggap na member ng media kay Atong Ang at artistang si Gretchen Barretto.

Ito ay sa kabila na ipinagbabawal ang pag-escort sa mga VIP sa alinmang paliparan.

Narito ang BALITAWIT halaw sa awiting ‘Lagot Ka’ ng grupong MASCULADOS.

CHORUS

Lagot ka, lagot ka

Huling-huli cam, huling-huli cam

May kasama kang escort…

Lagot ka, lagot ka

Isusumbong ka na, isusumbong ka na

May kasama ka na artista

(Hey)

Sabi mo sa akin ay ‘di mo kilala.

Itong dating pulis na nagpanggap na media.

Walang escort sa VIP ay bawal talaga.

Ang ‘di nila alam, meron pala na hidden cam..

(Hey)

[Repeat CHORUS]

Sabi ang ‘yong kasama, si Gretchen Barretto..

Matagal nang balita na nali-link kayo…

Pero ang depensa, magkasosyo kayo.

Kaya good luck na lang sa mga tsismoso.

(Hey)

[Repeat CHORUS except last two words]

[Repeat CHORUS]

Hala, hala, hala

Meron akong nakita, hindi ko sasabihin

‘Wag mo akong pilitin baka ika’y mabitin

Kitang-kita ko sa video camera.

Na iniwasan mo ang mahabang pila!

Kawawang immigration, ngayo’y pinupuna… Ano ang mangyayari kung hindi nabuking ‘yan!!

(Hey)

[Repeat CHORUS]

Hala, hala, hala

Meron akong nakita (hala), hindi ko sasabihin (hala)

‘Wag mo akong pilitin (hala) baka ika’y mabitin.

[Repeat CHORUS]

Meron akong nakita (hey), hindi ko sasabihin (hey).