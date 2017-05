HIRIT NA!: Ang ICC

Nais kong isapubliko ang ­piling bahagi ng artikulo ni G. Perfecto­ Caparas, isang Associate Director­ of Graduate Programs sa Indiana University Robert H. McKinney School of Law.

Ito ay may kaugnayan sa hurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa umano’y kasalanan ni Pangulong Duterte.

Sa paniwala ni Pangulong Duterte, hindi siya sakop ng ICC. Ang posisyon na ito ay kinatigan nina Senador Tito Sotto III at Manny Pacquiao, kapwa supporter ng pangulo.

Pero agad sinabi ni Caparas na “salig sa Republic Act 9851, naging lokal na ang Rome Statute ng ICC, kung kaya’t ang commander in chief ay maaaring kasuhan ng krimen ­laban sa sangkatauhan.”

Nauna nang nagbabala si ICC Chief Prosecutor Fetou Bensouda nang sabihin niyang, “Let me be clear: any person in the Philippines who incites or engages in acts of mass violence including by ordering, requesting, encouraging or contributing,­ in any other manner, to the commission of crimes within the jurisdiction of the ICC is potentially liable to prosecution before the Court.” (Para mas klaro, sinuman sa Pilipinas na sangkot sa malawakang karahasan, kabilang ang pag-uutos, paghiling, paghimok o kabahagi sa anumang paraan para sa komisyon ng krimen, ay nasasakop ng ICC at mahaharap sa prosekusyon ng Korte.)

Dagdag naman ni Caparas, na ang Pilipinas ay isa sa mga nanguna sa pagkakatatag ng ICC bilang kauna-unahang pandaigdigan na criminal court. Ang Pilipinas ay state party sa Final Act of The United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on The Establishment of An International Criminal Courtheld na naganap sa Rome noong July 17, 1998.

Ang Pilipinas — na kinakatawan ni dating Deputy Permanent Representative to the United Nations sa New York na si G. Enrique Manalo — ang lumagda sa Rome Statute of the ICC noong December 28, 2000. Niratipikahan ng Pilipinas ang Rome Statute noong August 30, 2011. Dahil sa aksyon na ‘yan, tayo ang naging ika-117th state party sa tratadong ito, ang pangalawang bansa sa ASEAN na gumawa nito.

Dahil sa mga pangyayaring ito, nakatali ang ating bansa sa anumang mga ikinikilos ng ICC. Marapat lamang na paghandaan ito ng ating gobyerno. Nakatutok ang buong mundo sa atin.

Lord, Kayo na po ang bahala.