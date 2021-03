Hired killer na pulis-Mandaluyong kalaboso sa Abu Dhabi

Timbog sa Abu Dhabi ang isang dating pulis na diumano’y nagtrabaho rin bilang hired killer, ayon sa Philippine National Police (PNP) kahapon.

Sinagawa ang operasyon laban kay dating PO3 Ruben L. Baliong noong Pebrero 3 at dumating ito sa bansa kahapon, ayon kay Integrity Monitoring and Enforcement Group chief Col. Thomas Frias.

Aniya, may nakabinbin na warrant of arrest laban kay Baliong kaugnay sa kasong murder sa Caloocan Regional Trial Court (RTC) at murder at physical injuries sa Parañaque RTC.

Ang pagkaaresto sa suspek ay sa pakikipagtulungan ng Philippine Center on Transnational Crime, Interpol National Central Bureau.

Si Baliong ay dating naka-assaign sa Mandaluyong Police Station 3 at umano’y sangkot din sa iligal na droga.

Nagsagawa ng beripikasyon ang IMEG sa Bureau of Immigration noong Nobyembre 5, 2020 hinggil sa travel records ng suspek.

“We received an information that PO3 Baliong was able to work abroad. Upon checking on his records in Bureau of Immigration and Overseas Worker Welfare Administration (OWWA), the subject fled to Abu Dhabi last January 4, 2019 to work as a Security Officer at Star Security Services based in Abu Dhabi,” pahayag ni Frias.

Sasailalim sa kustodiya ng IMEG ang suspek habang inaayos ang kaukulang dokumentasyon.(Edwin Balasa)