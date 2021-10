‘Hipon Girl’ inisnab ni Jak Roberto

May personal na kuwento si Herlene “Hipon Girl” Budol tungkol kay Jak Roberto na kasama niya sa GMA teleserye na Stories From The Heart: Never Say Goodbye.

Noong wala pa raw sa showbiz si Hipon, crush na crush daw niya si Jak at isa ito sa mga follower ng Kapuso hunk sa Instagram. Noong mag-turn 18 si Hipon noong 2017, nagpadala ito ng message kay Jak sa IG at hiniling niyang i-video greet naman daw siya nito.



“Kasi dati chinat ko siya noong 2017 sa Instagram, sabi ko, ‘Kuya pa-video greet naman, mag-18 na ako, magde-debut na ako, batiin mo ako, crush na crush kita,'” kuwento ni Hipon.



Pero hindi raw siya pinansin ni Jak kaya inakala niyang suplado ito sa mga follower niya sa social media.

Pagpatuloy na kuwento ni Hipon: “Tapos hanggang sa, hindi na kita crush kasi 22 na ako ngayon, hanggang ngayon hindi pa ako binabati eh.”



Dumating na raw ang pagkakataon na nakilala na ng personal ni Hipon si Jak noong nasa GMA na siya.

“Hindi pa ako binabati, sabi ko sa kanya ‘Kuya ano, kamusta na? 22 na ako, tingnan mo naman, follow back mo naman ako kuya.

“Tapos noong nakita niya, nagulat siya sabi niya sa akin ‘Hala oo nga! Ang cute mo naman!’ Ngayon ang sabi niya sa akin, may bati na siya sa akin. Mabait pala siya in person, akala ko suplado.”



Nagpaliwanag si Jak na sa rami daw na nagme-message sa kanya sa IG, hindi na raw niya nabasa ang pinadala ni Hipon.



Ngayon daw ay kahit araw-araw ay puwede nang batiin si Hipon ni Jak dahil naging close friends na sila dahil matagal silang nagsama sa lock-in taping ng SFTH: Never Say Goodbye. (Ruel Mendoza)