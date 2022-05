Hinila ng leon sa gubat

Sana matulungan mo rin ako na malaman kung anong ibig sabihin ng panaginip ko.

Actually bale tatlo ito. ‘Yung una, nakita ko raw ang ex ko kasama ng bago niyang girlfriend. Medyo masakit daw ang naramdaman ko noon, pero pinagtataka ko ito kasi matagal naman na kaming wala. Pangalawa naman ay may nakita raw akong lalaki na hindi ko naman kilala, sinusundan niya raw ako kahit saan ako magpunta kaya takot na takot ako. Tapos ‘yung pangatlo naman ay nakita ko raw ang sarili ko sa gubat at may nakita akong leon. Hinila niya raw ako sa tubig hanggang sa mamatay ako. Noong nagising ako, sobrang sakit ng katawan ko at takot na takot.

– Rebecca

Totoong hindi madali ang mapanaginipan mo ang dati mong minahal na may kasama nang iba, pero posibleng pinahihiwatig nito na concern ka para sa taong susunod niyang makakarelasyon.

Kung hindi naging maayos ang inyong samahan o masyadong toxic ang inyong relasyon, maaaring sign ang una mong panaginip na nag-aalala ka para susunod niyang ide-date.

Hindi tinitingnan dito kung naka-move on ka na sa kanya, dahil talagang concern ka lang sa kanyang susunod na girlfriend. Sa kabilang banda naman, kung naging maayos ang inyong relasyon ng ex mo, sinasabi ng panaginip mo na nakakaramdam ka ng selos o inggit sa babaeng susunod niyang mamahalin.

Sa pangalawa mo namang panaginip kung saan sinusundan ka ng isang stalker ay posibleng indikasyon na nahihirapan kang i-handle ang mga problema mo ngayon. Maaari rin na iwas ka sa mga tao at ayaw mo na kinukuwestiyon ka ng iba.

Indikasyon din ito na pwedeng conscious ka man o hindi ay nagkukunwari kang maayos ang lahat at mawawala rin ang problema kahit wala kang ginagawang hakbang.

Pwede ring pinapakita nito na masyado mong binbalewala ang sitwasyon at pinagmumukha mo ito na parang hindi gaanong seryoso kahit pa malaki ang epekto nito sa buhay mo.

Bilang isang aggresive na hayop, nirerepresenta ng leon ang personal struggle mo. Maaaring nasa sitwasyon ka ngayon kung saan hindi mo alam ang iyong gagawin. Sinasabi nito na dapat mong ibigay ang 100 percent ng atensyon mo sa iyong life goals at kung paano mo ito makakamit.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com