Hinigpitan na ang dambuhala at katamtaman

Ayan na nga, nadadagdagan na ang mga behikulong binabawalang dumaan sa mga pangunahing lansangan sa mga piling oras upang makontrol pa rin ang patuloy na pagdami ng mga motorista sa lansangan bunga ng bahagyang pagluwag ng quarantine status sa NCR plus.

Dati ay ang mga dambuhalang trak ang binawalan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa rush hour sa umaga at sa hapon pero matapos ang halos isang linggo lamang ay nagpasya na rin ng mga awtoridad na ipagbawal ang mga light trucks o yaong nasa kategorya ng 4500kg sa mga piling lansangan sa ilang partikular na oras.

Para sa mga tropa na nagmamaneho ng mga light trucks, narito ang mga lansangan na hindi niyo puwedeng baybayin sa ilang partikular na oras;

Kahabaan ng EDSA northbound at southbound mula Magallanes Interchange sa Makati City hanggang sa North Avenue sa Quezon City mula alas 5:00 ng umaga hanggang alas 9:00 ng gabi mula araw ng Lunes hanggang Sabado.

Hindi lang diyan kayo dapat mag-ingat dahil kahit ang Pasig at Mandaluyong ay maghihigpit na rin sa Shaw Boulevard at pagbabawalan din ang mga trak na nasa ilalim ng nabanggit na kategorya mula alas 6:00 hanggang alas 10:00 sa umaga at mula alas 5:00 ng hapon hanggang alas 10:00 ng gabi.

Huwag na huwag lalabag dahil kada mahuhuli kayo ay paniguradong susuka kayo ng P2 libo.

Pero puwede naman kayong dumaan sa mga nabanggit na lansangan ng one to sawa kung walang pasok at araw ng Linggo.

Ang kautusan ay inilabas ng MMDA na nagsabing ito ay paraan para sa maayos na daloy ng trapiko kasabay ng pagluluwag ng quarantine status sa NCR plus.

Pero kung naghigpit na nga ang ahensiya sa mga behikulong pangkargamento, aba’y hindi pa rin daw nila ibabalik ang number coding scheme dahil ang kasalukuyang bilang ng mga pribadong sasakyan sa mga lansangan ay hindi pa umaabot sa antas na kailangan nang ibalik ang sistema.

Sa ganang akin, maaring ito ay totoo pero parang mas malapit sa katotohanan ang argumentong hindi pa nagbababalik-pasada ang malaking bahagdan ng mga pumapasadang mga sasakyan.

Ayos ba?