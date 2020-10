‘Hindi si Ipe!’ Kris binalikan ang unang minahal

Lalong na-excite ang mga fan ni Kris Aquino dahil sa latest Instagram post niya ng lyrics ng kanta na ‘Miss You Like Crazy’ na version ni Erik Santos.

Kaya sobrang tuwa ni Erik na ang version niya ang mas pinili ni Tetay.

“Awwww. Thank you. I miss you Ate Kris!” sabi ni Erik.

“Hindi kumpleto ang post ko if there’s a song kung hindi mo boses – and I miss you more,” sagot ni Kris kay Erik.

Pero, para saan ba talaga ang IG post na `yon ni Kris? At sino ba ang nami-miss niya?

“There are things in life i learned to leave behind, because the past whether beautiful or painful is really just a memory…

“Pero naiiba pala ang pananaw sa buhay pag pinaglaban ka na, at pinaramdam sa‘yo kung gaano kahalaga ka – maraming beses ka mang nabigo ng iba, kakayanin mong maniwala that this time FOREVER CAN REALLY BEGIN…

“And you & I can finally believe that the memories we’ll create will be even more unforgettable…

“Our FOREVER begins this Wednesday, October 21, dahil babalikan ko na ang aking una at huling minahal,” chika ni Kris.

Reaksiyon ni charynavaresreyes: “Excited for this❤️Sana sa T. V.”

“@charynavaresreyes yes thanks to (mga puso na kulay orange),” sagot ni Kris.

Ikinuweto pa ni Kris na napasayaw raw siya sa bagong proyektong ito.

Anyway, may idea na ako sa bagong project na ito ni Kris. Kung itsi-check mo ang Facebook account ng tinutukoy na `yon ni Kris, makikita mo ang promo plug nito na 10-21-2020, at ‘Paparating Na Siya!’ na may shadow ng isang babae (na of course kahulma ni Kris). Nandiyan din ang linyang ‘It’s A Deal.’ Na madalas ngang bigkasin ni Kris noon sa ‘Deal or No Deal’ na game show niya sa ABS-CBN.

Ang tanong, saang channel ba siya mapapanood? At gaano nga ba siya kadalas mapapanood? Ito ba ay one time big time lang, na parang may promo, o raffle lang? O linggo-linggo ba ay may ganitong paandar? Anyway, may nagbanggit ng pangalan ni Phillip Salvador o Ipe, na siya raw bang tinutukoy ni Kris na gusto niyang balikan, na una at huli niyang minahal?

“Hindi siya ang una kong minahal & patahimik natin ang buhay ng mga taong mapaya na ngayon,” sagot ni Kris.

Well…