Hindi raw masarap ang pagkain sa resto niya Matteo inulan nh batikos sa pagresbak sa customer

Pinagsisisihan na ng Kapamilya actor na si Matteo Guidicelli ang pag-reply niya sa isang negative review ng kanyang Italian restaurant na Da Gianni Cucina Italiana sa Westgate Alabang.

Imbes na may mga kumampi sa aktor, nakatanggap siya ng pamba-bash mula sa maraming netizen dahil bilang isang may-ari ng restaurant, hindi raw dapat nagiging defensive si Matteo kundi maging open ito sa mga negative review para mas ma-improve ang service at pagkain sa resto nito.

Isang customer kasi ang hindi nagustuhan ang in-order nitong panna cotta sa restaurant ni Matteo. Heto ang naging review niya:

“Unremarkable food. I am a fan of panna cotta, but to think that this restaurant claims to be authentic, its as close to failure. If it wasn’t for a Matteo this could be 1 on my rating.”

Sinagot naman ni Matteo ang customer sa pamamagitan ng Instagram Story.

“I’ll educate you in Italian food. But this person… She’s ignorant in my opinion. If anyone knows her pls tag her, thanks!”

Ang pagkakamali ni Matteo ay tinawag niyang ignorant ang customer na kumain sa restaurant niya kaya imbes na kampihan siya, binash pa siya ng mga netizen at pinagsabihan na ‘the customer is always right’ lalo na’t may restaurant business siya.

May iba naman na nagsabi na ang sagot ni Matteo ay hindi professional at parang may sinagot itong basher sa social media.

Nag-reply back ang customer na sinabihan ni Matteo na ignorant. Sinabi nito na dapat maging open ang aktor sa anumang negative review ng kanyang restaurant.

“Late reaction kasi now ko lang nakita sa FP Mali ka @mateoguidicelli responding to a negative review of your resto. You cannot please everybody. Meron talagang pangit na review. Ang tao naman binabasa lahat ng reviews di naman ijudge agad resto mo based on one bad review.

“Wag ka nang magreply sa susunod. Mas marami pa ang positive reviews di mo naman ma please lahat.”

Sumagot naman in a apologetic manner si Matteo sa customer:

“Yes I shouldn’t have replied. Wala lang akong Tulog that day and I was hungry.”

Kaya ang lesson dito, huwag mag-post ng kung ano-ano kapag gutom!