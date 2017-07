Hindi pwede ang unli martial law — Sotto

Maaaring mapaaga ang pagbabalik-trabaho ng mga senador kung palalawigin ang martial law sa Mindanao.

Sa Hulyo 24 pa sana ang pagbubukas ng 2nd regular session ng 17th Congress, pero dahil mapapaso na ang 60-day martial law sa Hulyo 22, maaaring magpatawag ng special session kung palalawigin ang batas militar.

“There is a possibility that we will call for a special session,” wika ni Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III.

Gayunman, kung magkakaroon aniya ng extension ng martial law, maaaring ilimita na lamang ito sa Marawi City o sa lalawigan ng Lanao del Sur at hindi na sa buong Mindanao.

Dahil dito, mahalaga na magkaroon muli ng briefing ang mga seandor sa security officials upang malaman kung kailangan pa ang extension ng martial law.

“It could probably be limited to Lanao del Sur or areas where are no longer any possibilities of conflict. Puwede ng ganun kaya nga kailangan makumpleto muna yung infor na makakarating sa amin,” paliwanag ni Sotto.

Kinontra din ng senador ang posisyon ni Chief Presidential Legal Adviser na maaaring palawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao sa pamamagitan ng panibagong deklarasyon.

Aniya, ang Kongreso lang ang maaaring mag-extend ng martial law kapag natapos ang 60-day martial law na idineklara ni Pangulong Duterte noong Mayo 22, 2017 habang ito ay nasa Moscow, Russia.