Hindi nagbabayad ng amilyar

Dear Madam, Maganda araw po. Paano po ang proseso if kami po ang hindi nakapag-apply ng amilyar ng bahay since 1924? Kami po ay naupa lang ng lupa simula pa ng taong 1924 sa Manila. Ano po ang aming karapatan? Sana po matulungan nyo po kami sa advise. Salamat po. Faith

Ms. Faith,

Maaari pa rin po kayong magpa-isyu ng tax declaration lalo na kung kayo ang nagpatayo ng bahay. Ang pagpapatunay na kayo ay may rights sa bahay ay ang dokumento ng pagpapaupa ng lupa. Makakatulong po ang Barangay Certificate of Residency bilang patunay na matagal na kayong nag-ookupa sa lupa at bahay.

Ang gagawin ninyo po ay pupunta po kayo sa Assessor’s Office na may sakop sa lupa kung saan kayo nagpatayo ng bahay para makapagpa isyu ng Real Property Tax sa bahay. magkakaroon po ng schedule para mapuntahan iyan ng mga taga Assessor’s Offce para ma assess. At kapag na aprobahan namann na po ito ay pagbabayarain kayo ng back taxes ng hindi hihigit sa 10 taon bago nagkaroon ng initial assessment. Ayon sa Section 25 ng Presidential Decree No. 464, s. 1974:

Section 25. Assessment of Property Subject to Back Taxes. Real property declared for the first time shall have back taxes assessed against it for the period during which it would have been liable if assessed from the first in proper course but in no case for more than ten years prior to the year of initial assessment; Provided, however, that the back taxes shall be computed on the basis of the applicable schedule of values in force during the corresponding period.

May karapatan po kayo sa bahay ninyo. Ngunit kung ang lupa naman ay walang titulo at wala naman talagang may ari maliban lamang sa noong 1924 ay. may nagpakilala na may-ari ngunit ngayon ay wala na. Maaari rin po kayong magpaisyu ng Tax Declaration para sa lupa dahil sobra sobra na sa 30 years ang inyong pagookupa. Pero kung ang lupa ay may nakadeklara na may possession at patuloy na nagpapaupa sa inyo ay wala na kayong karapatan sa lupa.

