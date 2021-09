Hindi na nag-uusap: Janella, Barretto wasak na ang friendship

Hindi na pala nag-uusap ang magkaibigang Janella Salvador at Julia Barretto. Inamin ni Janella sa isang vlog ng celebrity twins na suna Joj and Jai Agpangan na nagkaroon sila ng falling out ni Julia noong early part of 2020 pa.



“Honestly, hindi na kami nag-uusap ngayon. There was an issue before, na hindi ko na sasabihin kung ano… alam niyo na ‘yun,” sey ni Janella.

Sabay na ni-launch sina Janella at Julia sa Star Magic noong 2013. Naging close rin sila kina Liza Soberano at Kathry Bernardo.

Noong January 2020, In-un-follow ni Julia ang social media accounts ni Janella at ang dating ka-love team at boyfriend na si Joshua Garcia.

Pinagtambal kasi sa teleserye na The Killer Bride sina Janella at Joshua ay iyon ang naging dahilan ni Julia para di na i-follow sa social media ang dalawa.

Pero sinubukan daw ni Julia na mag-reach out sa kanya.

“Nag-reach out siya noong nalaman niya na buntis ako. Sinendan niya ako ng balloons, tapos nag-‘thank you’ ako. Pero hindi na nag-progress ‘yung friendship namin from there,” diin ni Janella.

Open naman daw si Janella na magkaroon ulit sila ng communication ni Julia: “Pero open naman ako in the future, if ever we cross paths again. Why not? But right now, hindi kami pa nag-uusap.” (Ruel Mendoza)