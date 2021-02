Hindi na maawat pagsikat ni Ron Angeles ang King of BL Series

Maraming buhay ang nabago ng pandemya na pinagdaanan ng mundo, karamihan kasi sa ating mga kababayan ang naghirap sa dinanas nating new normal, pero hindi naman lahat ay negatibo marami din namang gumanda ang kapalaran.

Kaya ang ating kwentong tampok ngayon araw ay isa lamang sa mga naging maswerte sa panahon ng pandemya. Kung inyong matatandaan ay minsan na rin natin siyang naging espesyal na bisita sa programang Aba Trending na napapanood sa Abante Radyo Tabloidista FB Page tuwing Linggo alas-3 ng hapon.

Kilalanin natin si Ron Martin Angeles, umalingawngaw ang kanyag pangalan habang naka-enhance community quarantine ang Metro Manila ito ay dahil sa kanyang mga extra hot na litrato na nagkalat sa social media habang bitbit ang mga chicken wings mula sa Bro’s Kitchen na kanya rin negosyo.

Talagang kinagiliwan si Ron ng mga netizens at ng mga chismosa nating kapitbahay, hindi rin ito pinalampas ng sang-kabekihan dahil bukod sa kanyang angking kagwapuhan ay tiyak na maglalaway ka rin sa kanyang hot na hot na katawan.

Lalong umingay ang kanyang pangalan ng tanggapin niya ang role bilang isang courier sa BL series na Ben x Jim na ka love triangle nina Teejay Marquez at Jerome Ponce kaya naman siya ay nabansagang pambansang courier ng Pilipinas.

Sadyang wala ng makakapigil pa sa tuloy-tuloy na pagsikat ni Ron dahil pagpasok pa lamang ng taon ay sunod-sunod na ang mga proyektong ipinagkatiwala sa kanya, kaya naman siya ay tinaguriang King of BL Series.

Ang chika nga sa akin ng mga nakatrabaho ni Ron ay mabait at very humble daw ito, marespeto lalo na sa mga batikan sa showbiz mapa artista man yan o mga taga press kaya hindi mo rin masisisi ang mga fans na mahalin siya ng sobra-sobra.

Sa akin ngang panayam sa kanya noon ay hindi rin daw nito inasahan na mamamayagpag ang kanyang career sa showbiz. Graduate siya ng Business Administration sa New Era University kaya habang nag-aantay ng kanyang big break ay nagtrabaho muna ito sa isang bangko.

Pero sadyang nakaguhit na talaga sa kapalaran ni Ron ang pag-aartista dahil kahit na siya ay abala sa kanyang negosyo at trabaho ay maraming offer ang dumarating sa kanya.

Very thankful naman ito sa lahat ng blessings na kanyang natatanggap dahil kitang-kita naman talaga na focus siya sa career. At dahil na rin love month ngayon mukhang wala tayong nababalitaan na may dine-date siya… Single pa nga ba si Papa Ron? Well…Siya lang ang makakasagot lahat ng yan.

Isang magandang halimbawa lamang si Ron sa mga kabataan lalo na sa mga Gen Z dahil nasa right timing siya sa lahat ng bagay tinapos ang pag-aaral, nag-trabaho, nag-negosyo at ngayon ay pinagpupursigihan naman ang kanyang hilig sa pag arte.

Kaya Ron as your friend at bilang isang mosang kapitbahay na rin, I’am very proud sa lahat ng mga achievements mo and looking forward ako at ang iyong mga fans sa Best Actor award na matatanggap mo in the future.

At ‘wag mo rin kakalimutan always stay humble at sumaiyo parati ang aking suporta.