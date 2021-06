Hindi na ba tumatayo ang manoy?

Marami sa mga kalalakihang Pinoy ang tahimik na tinitiis ang kanilang problema sa pagkakalaki dahil nahihiya silang pag-usapan ito. Akala rin nila, ang matagal na pagtayo ng ari ang tanging paraan para mapaligaya nila ang kanilang partner. Paano nga namang hindi kung mababasa nila ang survery na isinagawa ng Harris Interactive Asia, isang global market research firm, na nagsasabing 7 sa sampung babae ang naniniwalang ang tigas ni manoy ay importante sa kanilang sexual relationship. Walo sa sampung lalaki naman sa survey ang kapareho rin ang paniniwala.

Pero paano kung hindi na talaga tumatayo o mayroon nang erectile dysfunction? Ayon kay Dr. Edwin Bien, kailamhang malaman ang pinanggagalingan ng problema. Isa na rito ang vascular insufficiency o kakulangan ng sapat na dugo na dumadaloy sa ugat papunta sa ari ng lalaki. Baka kasi may diabetes o hypertension o sakit sa puso ang isang lalaki kaya’t nahahadlangan ang maayos na daloy ng dugo sa katawan nito.

Ayon kay Dr. Bien na nagpakadalubhasa sa western at eastern medicine, kahit na gusto ng isang lalaking makipagniig, kapag hindi maayos ang pagdaloy ng dugo sa katawan nito, mahahadlangan nito ang ereksyon.

Ang paglaki ng prostate gland at pag-opera rito ay maaari ring maging dahilan ng erectile dysfunction. Tinatamaan kasi ang nerve o ugat na tumutulong sa pagtayo ni manoy.

Ang mga naaaksidente at naooperahan, lalo na kung nagka-peklat sa tissue ng ari o sa urethra, ay maaari ring magkaroon ng problema sa ereksyon. Ang tawag sa problemang ito ay Peyronie’s disease.

Ang mga may hypognadism o hindi makagawa ng male hormons ang itlog ng lalaki ay nakakasanhi rin ng erectile dysfunction. Ang mga lalaking hindi bumaba ang itlog mula sa may singit ay maaaring magkaroon ng ganitong problema.

Pero alam nyo bang pati ang kinakain at iniinom ay nakakaapekto rin sa ereksyon? Ang mga umiinom ng gamot tulad ng anti-depressants, appetite suppressants, sedatives, beta-blockers, ulcer drug na tinatawag na cimetidine ay maaaring maging dahilan ng erectile dysfunction kung hindi nakareseta o nababantayan ng doktor ang pag-inom ng mga ito.

Siyempre, malaking kontribusyom dito ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at pagdo-droga.

Ang ilang mga lalaki, sinubukan ang paglagay ng implant sa kanilang ari para lumaki – may nagsasaksak ng collagen, o minsan ay baby oil pa. Pero delikado ito lalo na kapag kumalat ang oil o collagen sa ibang bahagi bukod sa ari. May mga gumagamit din ng vacuum pumps at gamot.

Kahit noong unang panahon pa, sabi ni Dr. Bien, marami nang tinatangkang pampatigas ng yaman ng lalako tulad ng nakukuhang likido sa itlog ng tupa na isinasaksak sa lalaking kulang ang testosterone level. Noong 1920s nga, naging popular ang injection ng mercurochrome, isang antiseptic, kasama na ang implant ng itlog ng kambing.

Sa ngayon, marami nang paraan ng panggagamot sa erectile dysfunction kabilang ang surgery at gamot partikular ang phosphodiesterase o PDE 5 inhibitors. Ang pagsasaksak din ng alprostadil sa magkabilang bahagi ng ari ay ginagawa, pero maaari rin daw itong makasama dahil baka maging masyadong matagal naman ang ereksyon.

Kung hindi pa rin maresolba sa gamot at operasyon ang problema kay manoy, baka naman may mental at pangdamdaming problemang kailangang resolbahin sa isang lalaki. Hindi naman kasi sila pusong bato. Nasasaktan din at naaapektuhan ang kaisipan at ang performance kapag sila ay heartbroken, napapahiya o may masamang karanasan noong bata pa o hanggang sa sila ay magka-edad na.