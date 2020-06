Hindi makaihi

Naging abala ang karamihan noong nakaraang linggo sa pagbati ng “Happy Father’s Day sa mga ama na siyang haligi ng tahanan. Dahil sa hindi basta basta makalabas ang mga senior citizens, idinaan sa pagtawag sa telepono o sa video call, sa social media, upang iparating sa ang pagbati. Ang iba naman ay nagpadala ng mga regalo at pagkain sa mga couriers para mag mistulang magkakasabay sa pagsalusalo. Ang new norm nga naman.

Sa pag-gunita sa Father’s Day, pagusapan natin ang isang sintomas sa mga kalalakihan pag nagkaedad, ang hirap sa pagihi. Maaaring mapansin ang madalas na pagihi, na parang patak patak lang ang lumalabas, o di kaya, hindi mailabas lahat kaya dumadalas ang pagbalik sa banyo. Ang dahilan nito ay ang Benign Prostatic Hypertrophy (BPH) o lumalaki ang prostata.

Ang prostata ay kasama sa reproductive system ng mga kalalakihan. Nasa ilalim ito ng pantog na nakapalibot sa huling daanan ng ihi na tinatawag na urethra. Ang layunin nito ay maglabas ng likido na kasama ng semilla. Mas maliit ng kaunti sa siniguelas at maaaring lumaki habang tumatanda dahil na din sa pagbaba ng hormones ng lalaki. Kung mangyari ito, maiipit ang pagdaloy ng ihi. Ang mga urologists ang makakatulong dito. Magpapagawa ng exam, gaya ng urinalysis, ultrasound, o mga scans para malaman ang sukat, at request sa dugo ng prostate stimulating antigen o PSA para malaman kung ang talagang BPH o ang sanhi ay maaaring cancer. Higit sa lahat, makagawa ng simpleng eksaminasyon, ang digital rectal exam para masalat ang prostate o silipin sa pamamagitan ng cystoscopy. Sila din ang makakapagbigay ng mga gamot para sa pagtigil sa paglaki nito. Kung talagang hirap na sa pagihi ay nagsasagawa ng operasyon, ang transurethral retrograde prostatectomy o TURP.

Kung sakaling lumalaki na ang prostate, iwasan ang mga sumusunod dahil nakakalala pa ang mag ito. Ang pagkain ng karne o red meat, (tumataas ng tatlong beses ang posibilidad magka BPH), ang sobrang maaalat na pagkain dahil sa hindi makalabas ang tubig at nagkaka water retention, at pati na din ang saturated fats. Ang paginom ng kape dahil ito ay diuretic at mas mapapaihi pa, pati na din ang alak at gatas. Kumain ng isda, lalo na ang mga salmon at sardinas. Mainam din ang mga berries, lutong kamatis, broccoli, pati na din paginom ng green tea at turmeric. Mainam din ang citrus fruits para sa vitamin C, at kung kailangan ng supplements, ang zinc, vitamin E at vitamin D ay makabubuti. Kasama na din dito ang pagehersisyo at pagkontrol ng timbang, huwag manigarilyo at alamin ang family history, lalo na sa side ng tatay.

Regular magpaeksamin pagpatak ng 45 anyos sa ating mga lalaki, at belated Happy Father’s Day sa aking ama at sa lahat ng mga amang sumusubaybay sa atin.

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, at radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn). Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.