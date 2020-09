Hindi makabayad ng upa, sasaklolohan ng bill ni Salceda

Kasama ka ba sa may 100,000 pamilyang hindi makabayad ng upa sa kanilang tinitirahan dahil nawalan sila ng trabaho at kita dulot ng pandemya?

Puwes! May sagot na sa problemang mapalayas sa tinitirhan at isang batas ang sasaklolo sa ganitong epekto ng epidemya.

Inihain na sa Kamara ni Albay Rep. Joey Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee, ang kanyang House Bill 7665 na tugon sa naturang banta.

Batay sa 2015 ‘census’ ng Philippine Statistics Authority, nasa 2.7 milyong pamilya ang nangungupahan lamang sa kanilang tirahan. Tinatayang lumobo na ito sa mga 3.1 milyon ngayong 2020.

“Batay sa aming pasusuri, mga 3% ng mga bagong nawalan ng trabaho, katumbas ng mga 83,000 pamilya, ang nanganganib na mapalayas sa kanilang tirahang inuupahan dahil hindi makabayad ng upa, sa kabila ng laang ayuda sa kanila sa ilalim ng mga Bayanihang Act,” anang ekonomistang mambabatas.

Ayon kay Salceda ang HB 7665, o panukalang ‘Rent Relief Act of 2020,’ ay nagtatalaga ng tatlong buwang ‘moratorium’ sa pagpapalayas upang magkaroon ng sapat na panahong makapag-usap at magkasundo ang mga nagpapaupa at umuupa sa makabuluhan at patas na lunas sa problema nila.

“Maganda ang palawig na panahon sa pagbayad ng upa sa ilalim ng Bayanihan Act, ngunit dahil minsan ay natatagalan ang tao na makapasok sa bagong trabaho o pagkakakitaan, may bantang panganib na mapalayas pa rin sila kung hindi sila makabayad agad. Hindi sapat basta ang pagpapaliban ng bayad dahil may pangangailangan din ang nagpapaupa na ang marami ay mga retirado na,” dagdag ni Salceda.

Inaatasan ng HB 7665 ang SSS (Social Security System), GSIS (Government Service Insurance System) at Pag-Ibig Fund na magbigay ng ‘refinancing loans’ sa kanilang mga kasapi sa kaunting patubong interes lamang. Inaatasan din nito ang Land Bank at Development Bank of the Philippines na magbigay ng ‘refinancing loans’ na may interes na hindi tataas sa pinakamababang bigay nila.

Sa ilalim ng ‘refinancing’ sa upa, babayaran ng banko ang halaga ng upa sa takdang bilang ng buwan at bibigyang ang nangungutang ng higit na mahabang panahon para bayaran ito.

“Para sa naturang mga pamilya, ang higit na mahabang panahon ng pagbabayad ng nautang nila ay mahalaga at makakatulong din sa kanila para makapasok sa trabahong pagkakakitaan,” paliwanag ni Salceda.