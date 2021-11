Hindi makaarte: Nakakatakot, nakakahiya – Kathryn

Pinasilip ni Kathryn Bernardo sa YouTube channel niya kung ano ang ginagawa niya tuwing free time sa lock-in taping ng upcoming Kapamilya teleserye nila ni Daniel Padilla na “2 Good 2 Be True.”

Bukod sa pag-exercise, sinagot din niya ang ilang katanungan mula sa mga fan. Inamin ni Kathryn na kainabahan siya at namula sa set dahil hindi siya sigurado kung tama ba ang ginagawa niyang pag-arte sa kanyang role bilang Ali.

“As in namumula ‘yung cheeks ko dito kasi nahihiya ako because I don’t know if I’m doing it right. Hindi ko alam kung magagawa ko ‘yung role kasi ang hirap pumunta doon sa character ni Ali kasi parang bago pa siya sa akin. ‘Di ko pa siya kilala,” sabi niya.

Kakaiba raw ang pakiramdam niya rito kumpara noong ginagawa nila ang digital sitcom na “The House Arrest of Us” dahil dama niya raw ngayon ang pressure ng pagbabalik-primetime.

“Getting better every day kasi honestly noong mga first taping day, oh my gosh! Grabe ang kaba ko kasi siguro ang tagal na naming hindi gumawa ng teleserye… and now we are back sa primetime teleserye so noong first taping namin, sobra akong kabado sa totoo lang.

“Sa totoong buhay, sobra akong kabado and I think that’s good. When you’re nervous, it’s good. It means na sobra sigurong mahal ko lang ‘yung craft ko and mahal ko ‘yung ginagawa ko,” sey pa niya.

Takot si Kathryn na mabigo niya ang mga taong nagtitiwala sa kanya.

“I’m scared to fail and I don’t want to disappoint them, especially the fans, kasi ang tagal nilang naghintay for this. Gusto namin silang bigyan ng magandang teleserye kaya siguro ako tense na tense. And of course, the management, I don’t want to disappoint them. We need to give a nice performance kasi binigay na sa’min ‘yung magandang material,” sabi pa ni Kathryn.

Sa kabila ng matinding pressure na nararamdaman ni Kathryn, masaya pa rin siya na mapabilang sa seryeng ito dahil katrabaho niyang muli si Direk Mae Cruz Alviar. (Dondon Sermino)