Hindi lang lumalaban, bumabangon din tayo

Batay sa mga senyales ng panunumbalik ng sigla ng ating kalakalan, napapatunayan na ang paglago ng ekonomiya sa unang tatlong taon ng administrasyong Duterte ay ang siyang naging alas natin habang sinusuong natin ang gyera sa Covid-19 pandemic.

Sa pangalawang Pre-SONA forum, klaro nating binanggit na nailatag sa Pre-SONA speech ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang mga kinakaharap na hamon ng bansa nang kanyang sabihin na ito na marahil ang pinakamahirap na krisis sa ekonomiya ng karamihan sa ating mga kababayan sa tanang-buhay nila.

Tunay ngang nasa gitna tayo ng isang kalagayang mahirap at walang katiyakan at dala na ng pandemyang ito, tinamaan ng husto ang ating ekonomiya. Wala ni isang bansa sa mundo ang nakapaghanda ng husto sa pananalasa nito.

Araw-araw inilalabas ng ating Department of Health ang mga numero na nagpapaalala sa atin na nasa gitna tayo ng isang labanang kumikitil ng buhay at banta sa kalusugan ng ating mga kababayan. Dinidiin din nito na ang kinakaharap natin ay isang kalabang – hindi man nakikita – ay sobra-sobra ang epekto sa buhay at kabuhayan nating lahat.

Base sa datos na inilahad ng DOF, ang kita ng gobyerno ay apektado ng pandemya, kung saan ang tinatayang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ay 16% na mas mababa kaysa sa nakaraang taon sa parehong panahon, habang ang kawalan ng trabaho sa bansa ay nasa 17.7% noong Abril.

Ngunit dapat din nating makita na ang Pangulo at ang inyong gobyerno ay matagal nang nailatag ang pundasyon para sa pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa.

Ika nga ni Sec. Si Dominguez, maaaring mahirap ang ating laban ngunit dahil sa economic performance ng Administrasyong Duterte bago ang pandemya, kasama ang reporma sa pananalapi at pangangasiwa ng ekonomiya, ang Pilipinas ngayon ang isa sa pinakamalakas, pinakamatatag, at pinaka-pinagkakatiwalaan sa rehiyon.

Bagama’t hirap man tayo ngayon, may mga senyales naman na lumalaban at bumabangon ang ekonomiya. Tumaas ng 4.4% ang koleksyon ng Customs––patunay sa pag-angat ng economic activity. Dahil bago ang pananalasa ng Covid-19, ang bansa ay nakatanggap ng BBB plus credit rating, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ating bansa. At kahit nasa gitna ng pandemya, ang mga international credit rating agencies ay kinumpirma ang ating sovereign ratings at pinanatili ang mga ito sa investment grade levels.

Magugunita na noong nakaraang buwan, tinaas pa nga ng Japan Credit Rating Agency ang credit rating natin mula sa BBB plus papunta sa A minus. Susog ito sa tinuran ni Sec. Dominguez hinggil sa credit rating ng bansa sa unang bugso ng PreSONA 2020 noong nakaraang linggo.

KLARO. ###