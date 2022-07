Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos – Daryl Yap

Ilang oras lang ang nakalipas, agad-agad na sinagot ng direktor ng ‘Maid in Malacanang’ na si Direk Daryl Yap ang mga pahayag ni Direk Joel sa interview niya sa TV5.

Mababasa sa Facebook page ni Direk Daryl na Vincentiments ang nilalaman ng kanyang sagot.

“Malaki ang respeto ko kay Direk Joel, maaaring magkaiba kami ng perspektibo tungkol sa mga bagay-bagay pero nasa iisang industriya kami.

“Kung gagantihan ko rin ng pagmamataas ang mga sinabi niya, magmumukhang nakikipag-away ako sa isa sa mga haligi ng industriya.

pero mainam din na paalalahanan siya na, hindi lang siya ang anak ng Diyos at ng bayan, hindi lang siya ang may kwento at hindi lang ang mga kwento nya ang may kwenta.

“Sinabi pa niya na ang ginamit na pagpo-produce ng pelikula ay pera ng taumbayan, Viva ang nag-produce nito, kung saan doon din siya gumawa at patuloy na gumagawa ng pelikula.

“Kung tunay nga ang kanyang kumbulsyon at paghihimagsik; bilang isa sa mga mataas na direktor, yayain niya ang mga nagsasabing ‘katarantaduhan’ ang pelikula ko at ‘wag silang magtrabaho sa Viva, kasi baka pera ng taumbayan ‘yan, nakakahiya naman sa mga prinsipyo nila. “‘Yan eh, kung talagang ‘yan ang ipinaglalaban at paninindigan niya ‘yung mga sinabi niya kanina.

“Ngunit magkaganon man, hindi siya makakarinig sa akin ng pangmamaliit, dahil sino ba ako kumpara sa kanya?

“Sana maalala niya na Joel Lamangan na siya, hindi siya dapat nababahala sa isang Darryl Yap lang.”

Sa FB pa rin ng Vincentiments ay makikita rin ang pagkakadikit ng mga pelikulang ‘Maid in Malacanang’ ni Direk Daryl, at ‘Biyak’ ni Direk Joel.

“Parehas niyo pong panoorin ‘yung katarantaduhan namin. Ito pong kuwento ng taumbayan ni Direk Joel, Biyak streaming na po sa Vivamax.

“Parehas po produced ng Viva Films, yung sa amin po baka kinuha sa left pocket kasi baka nandun ang pera ng taumbayan, yung kanya po baka sa right, kasi sya lang yata ang tama? Charo!”

Sa isang post sa Vincentiments ay mababasa rin na marami na raw ang nag-aasam na mapanood ang movie nila.

“Ngayon pa lang, napakarami nang nagpapa-advance schedule ng mga block screenings. Susubukan po namin na makadalaw sa ilan. Sa mga nagtatanong po, dumerecho po tayo sa mga cinemas at doon mag-inquire ng rates, iba-iba po kasi ng presyo.”

Nakakalungkot man na makitang nagbabangayan ang mga taga-industriya ng pelikula, na may kanya-kanyang paniniwala, pero ganiyan talaga ang demokrasya. (Dondon Sermino)