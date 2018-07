Hindi lamang China, serye at pelikula ng ibang bansa bibida sa PTV 4

Nilinaw kahapon ni Presidential Communications and Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar na hindi lamang mga teleserye at pelikula ng China kundi maging ng ibang ­bansa ay bibida rin sa bagong b­ihis na PTV 4.

Sa panayam kay Andanar sa PTV 4 Trade Launch sa Marquis Event Place sa Taguig City, binigyang-diin na walang dapat ikabahal­a ang publiko partikular ang Senate­ Minority bloc dahil hindi lamang China ang kanilang prayoridad sa pakikipagpalitan ng mga pelikula at TV series.

“Ang mahalaga po dito ay meron tayong iba’t ibang memorandum of understanding kung titignan n’yo po ang memorandum of understandin­g o cooperation, meron po tayo sa Russia, me­ron po tayo sa China, Japan, South Korea, Cambodia. Meron po bago sa Thailand, meron bagong ire-renew sa Myanmar. We work with the entire ASEAN, we also work with other countries,” saad ni Andanar.

Ipinaliwanag pa na layon nito ang malayang promosyon ng kultura ng iba’t ibang bansa sa Pilipinas habang libre rin ta­yong makakapag-promote ng sarili nating mga palabas sa kanilang mga bansa.

“Ang mahalaga po dito ‘yung mga programa na ibibigay sa atin ay libr­e. Wala po tayong gastos du’n and of course, ‘yung programa na meron tayon­g matutunan pagdating sa kanilang kultura or maybe just a glimpse of their technology and also the way that they produce shows,” dagdag ng kalihim. (Armida Rico)

Bukod sa kultura, tiniyak ni Andanar na matututo rin ang bansa sa iba’t ibang teknolohiya o larangan na ginagamit ng ibang bansa sa kanilang mga produksyon.