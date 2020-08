Hindi lahat ng sugat pare-pareho

May mga pagkakataon na hindi maiiwasan na naaaksidente ang ilan sa atin. Depende sa pangyayari o insidente, hindi malayong magkaroon ng sugat. Sa linggong ito, nagtanong ang isa sa ating tagasubaybay na kamakailan ay nasugatan at nagpagamot. Ang tanong nya ay bakit iba ang ginawa sa kapitbahay niya samantalang halos pareho naman ang nangyari.

Ang totoo ay kahit nasabing nasugatan ang isang tao dahil naaksidente, may iba’t ibang klasipikasyon ang mga ito, kung kaya’t iba’t iba din ang paraan ng paggamot sa kanila.

Ang una ay ang closed at open wounds. Ang closed wound ay walang bitak sa balat. Oras na magkaroon nito, ito ay matatawag na open wound na. May apat na klase ang open wounds. Ito ay ang abrasion, laceration, puncture, at avulsion o napunit.

Ang abrasion o gasgas ay nangyayari kapag ang balat ay kumayas sa isang matigas o magaspang na bagay. Walang masyadong pagdurugo at ang sugat ay kailangang mahugasan ng sabon at tubig.

Ang laceration o nahiwa, ay malalim na sugat o pagpunit ng balat. Maaaring mangyari ng dahil sa kutsilyo, mga tools o makina. Iba ito sa incision na katulad ng ginagawa ng seruhano kapag ito ay umopera. Kung sobrang lalim ng sugat, maaaring kailangang tahiin.

Ang puncture o nabutas ay dala ng matulis na bagay. Maaaring hindi ito madugo, ngunit kailangang maobserbahan ng mabuti, lalong lalo na kung mga sensitibong lugar ang nasa ilalim ng naapektuhan ng sugat, gaya ng bituka, baga, at iba pa.

Ang avulsion o pagpunit (mapakapiraso o buo) ng balat mula sa pinagkakabitan nito. nangyayari sa mga marahas na aksidente, tulad ng pagsabog, pagdurog, o di kaya’y nabaril. Matinding pagdurugo ang makikita dito.

Ang ilang sugat ay maaaring magamot sa bahay sa pamamagitan ng first aid. Ang pinakamahalaga ay mahugasan ng matanggal ang dumi at madisinfect ang sugat. Kung minsan ay kailangang diinan ang parte at itaas ng mapigilan ang pagdugo at pamamaga, pwede din lagyan ng yelo. Kung kailangang balutan, siguraduhing malinis ang pambabalot dito. Maaaring uminom ng over the counter pain relievers, at syempre, kailangang magpahinga. Ngunit sa malalang pagkakataon, tulad ng malalim na sugat, ayaw tumigil na pagdugo kahit may direktang presyon, tumatagal ang pagdugo, o nanggaling sa matinding aksidente, agad kailangang madala sa emergency room at makita ng doktor. Maliban sa kung anu man ang gagawin sa sugat ay magbibigay ng antibayotiko at bakuna upang maiwasan ang impeksyon at tetano.

Hindi natin kagustuhang maaksidente, pati mga mahal natin sa buhay. Ngunit kung mangyari ito, huwag mataranta, kumunsulta.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.