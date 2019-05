Hindi kayo big star: Mga artistang kumalaban kay Bong niratrat ni Lolit

Ang manager at masasabing nanay-nanayan ni Bong Revilla na si Lolit Solis din ang unang taga-pagtanggol nito.

Tulad ng isang ina, hindi maikakaila-ngang si Nay Lolit din ang unang nasasaktan sa tuwing may maririnig at mababasang mga panlalait kay Bong.

Obviously, dedma at hindi ito nagpapaapekto kung ang panlalait ay nanggagaling sa mga netizen na hindi naman kilala. Pero siguro nga, iba talaga ang dating kung ang mababasa niyang panlalait ay mismong mga kapwa artista o taga-industriya rin.

Kaya sa Instagram ni Nay Lolit na @akosilolitsolis, nag-post ito ng quote na “You cannot teach what you don’t know. You cannot give energy if you’re not on fire on the inside.”

At sa caption nito, tahasan na niyang sinabi at binanggit ang mga kapwa artista ni Bong. Aniya, “Iyan ang tingin ko sa mga kapwa artista ni Bong Revilla na wagas kung manlait at magsalita. Wow big words, dunong-dunungan school of acting, pa-bibo. Hindi muna tiningnan kung ano ba ang narating nila, kung nasaan na sila, at ano naman ang naging achievement nila?”

Sabi rin niya, “Ayaw ko sila maliitin, pero nakakainis iyon feeling nila na ‘I am better than you attitude’ masyado.”

Hindi pinangalanan ni Nay Lolit kung sino ang mga artistang tinutukoy niya na nanlalait o patuloy na nangba-bash kay Bong.

“Wala pa nga sa pagiging big star sobra na ang dunong magsalita kung sana man lang nasa itaas na bago bumitaw ng panlalait, tanggap ko pa. Basta ilagay sa utak, You cannot teach what you don’t know. Kung ayaw n’yo kay Bong Revilla ok, pero huwag ng putak nang putak.”

At humirit pa sa huli na, “14M iyon may pananalig sa kanya, pagbigyan n’yo naman noh!!”

Barbie sobrang cheap, tinangkang takasan ang resto bill

Mukhang hindi nasakyan ng ibang mga netizen ang humor na meron ang isa sa mga bida ng GMA primetime series na “Kara Mia” na si Barbie Forteza.

Aliw kami sa pagiging open ni Barbie sa relasyon nila ni Jak Roberto na real and reel sweetheart niya ngayon dahil nga sa serye nila. Hindi madamot ang mga ito na mag-share sa kanilang mga tagahanga kung ano ang meron sila.

Yung iba, hindi na dini-divulge ang mga details tulad ng kanilang anniversary. Eh, sina Barbie at Jak, nag-celebrate ng kanilang ika-2nd anniversary.

Siyempre, knowing Barbie na mahirit at ma-joke, so, idinaan nito sa pagpapatawa ang caption ng mga picture ng date nila.

Pinost niya ang mga kinain nila ng boyfriend sa House of Wagyu Stonegrill. At saka kunwaring nag-plot ng gagawin daw nila para matakasan nila ang bill.

Sey niya, “Happy 2nd Anniversary mahal ko @­jakroberto! I love you 3000. O ganito ha, una kang lumabas ng restaurant tapos kunware hahanapin kita tas derecho na sa sasakyan sabay alis (ang mahal dito nakakaloka) at saka nito sinundan ng laugh emoticon.

May ilang netizen na siner-yoso yata ang caption ni Barbie at tinawag pang cheap ang Kapuso star. (Rose Garcia)