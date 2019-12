Hindi kami promotor ng fake news — Malacañang

ITINANGGI ng Malacañang na nagpapalaganap sila ng maling impormasyon upang maisulong ang kanilang agenda.

Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo bilang reaksyon sa isang pag-aaral ng North Atlantic Treaty Organization na ang state-sponsored propaganda sa Pilipinas ay nagiging daan ng “silencing, self-censorship, and chilling effects among dissenters and the public at large”.

“Alam mo ang fake news ay iisa lamang, fake. Whether saan man manggagaling ‘yan ay fake pa rin ‘yan. Ang gobyerno kailanman ay hindi pumapasok sa fake news,” diin ni Panelo sa radio interview.

“Diyan nga nagagalit si Presidente. Binabago ang facts and figures at hindi nagiging matapat. Hindi ba ‘yun ang palaging pakiusap ni Presidente sa lahat, ang gusto lang niya ay truth at fairness,” dagdag pa niya.

Kinontra rin ni Panelo ang alegasyon na gumagamit si Duterte ng pananakot upang mapasunod niya ang mga tao.

“Si Presidente, hindi nagkakaroon ng ganu’ng intensyon. Si Presidente, isa lang panuntunan niya: Bigyan ng proteksyon at pagsilbihan ang taumbayan.

‘Yun ang kanyang batayan sa lahat ng kanyang galaw bilang Presidente ng bansa. Siya ang hina-harass ng mga kritiko, hindi siya nangha-harass.

Pinapatupad niya lang kung anong batas,” paliwanag pa ng chief legal counsel ng Pangulo. (Prince Golez)