Hindi kailangan ng mga pari ang baril!

Dahil sa sunod-sunod na pagpaslang sa mga kaparian kamakailan, may mga nagsasabi na kailangan na talagang magbitbit ng armas ang mga alagad ng Diyos bilang proteksiyon. Wala na daw kasi ‘safe’ na lugar para sa mga ito ma­ging sa loob ng Simbahan dahil wala nang ‘sinasanto’ o pinipili ang mga masasamang loob ngayon!

Matatandaan, noong 2014 binigyan ng ‘pribilehiyo’ ng bagong ‘Gun Ownership Law’ ang mga propesyon na maaring mailagay ang buhay sa ‘imminent danger’ tulad ng mga media worker, mga miyembro ng Integrated Bar Council, mga Certified Public Accountant, mga doktor at mga pari.

Sa kaliwa’t kanang krimen, naglipanang ‘riding-in-tandem’ sa paligid pawang wala nang kontrol at magawang solusyon ang batas at mga kapulisan kundi payuhan ang publiko na mag-ingat nalang kaya’t napipilitan pati na ang kaparian na gumawa ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang buhay.

Aminado naman ang ilan sa ating mga kapatid na pari na sila nga ay nagmamay-ari ng baril. Kabilang sa ating mga kasama­hang ‘armado’ ay mga paring pulis, military chaplain, sundalo at ‘yung mga mahilig lumahok sa mga shooting competition. Pahayag ni Fr. Ronie Arong, Central Luzon Police Regional Office Chaplain maaari naman daw gumamit ng armas kung lubos na kinakailangan.

Nang mabisto ng Catholic Bishops’ Conference of the Phi­lippines (CBCP) na may mga paring nagmamay-ari ng armas, agad pumalag ang mga Obispo at nagsabi na taliwas ito sa katungkulan ng isang alagad na dapat mamuhay ng ‘simple’ katulad ni HesuKristo. Buo pa rin daw ang pananalig ng Simbahan sa mga Guadian Angel na magtatanggol sa Kanyang mga kaparian sa kabila ng sunud-sunod na pagpatay sa mga kura nitong nakaraan.

Noon pa mang li­nagdaan ni Pangulong Benigno Aquino III ang bagong batas ukol sa pahintulot sa mga pari na magma-ari ng baril bilang proteksiyon, nagpahiwatig na ng ‘reluctance’ ang Simbahang Katolika. Malinaw na contra ang Iglesia sa bagong batas: “Priests are supposed to be men of peace, not of war. Our Lord said, he who lives by the sword will die by the sword!” saad ng CBCP.

Noon at ngayon, kumbinsido ang Iglesia Katolika na hindi dapat labanan ang karahasan ng karahahasan. Bilang pari, sang-ayon tayo sa pahayag ng dating Obispo ng Mi­litary Ordinariate of the Philippines (MOP) Archbishop Ramon Arguelles na hindi dapat mabuhay sa takot ang mga pari, “Priests hold be afraid of danger,” aniya. Kung ang kawan daw ay ‘exposed to danger’ gayundin ang mga pastol.

Hindi naman daw talaga masasabing ‘safe’ ang buhay saan mang lugar sa mundo gayundin sa ating bansa. Kailangan ng dobleng ingat ng ating mga kabaro lalo’t higit hindi natin alam kung sino ang mga pumamatay at ano ang kanilang motibo sa pagpaslang sa mga alagad ng Simbahan. Bilang pari ni HesuKristo, naniniwala tayo na hindi natin kailangan ang anumang armas kundi awa, pagpapatawad, kabutihan, pag-ibig at patuloy na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos!