Hindi kailangan doktor isabak sa COVID – Duterte

Idinepensa uli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang komposisyon ng National Task Force on COVID-19 na pinamumunuan ng mga retiradong heneral.

Sa harap na rin ng mga puna na walang medical expertise ang mga ito at hindi angkop ang kanilang kaalaman sa military sa paglaban sa COVID-19.

Sa kanyang Talk to the People Miyerkoles ng gabi, sinabi ng Pangulo na mas maaasahan ang mga militar sa laban ng gobyerno sa COVID-19 pandemic dahil hindi lamang medical science ang kinakaharap sa hindi nakikitang sakit.

“You need not be a doctor here, because you are transacting a business. It is not really a matter of medical science that you are talking of,” anang Pangulo.

Iginiit pa ng Pangulo na kailangan ng bansa ang mga taong bihasa sa digmaan lalo na ngayong hindi nakikita ang kaaway ng sambayanang Pilipino.

“This is a mechanical act. It is not a study of medicine,” dagdag ng Pangulo.

Ang vaccine czar na namumuno ngayon sa negosasyon para sa pagbili ng bakuna ay si Secretary Carlito Galvez Jr. na isang retiradong heneral. S si Defense Secretary Delfin Lorenzana naman ang head ng National Task Force on COVID-19 samantalang vice-chairman si Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na isa ring retiradong heneral.(Aileen Taliping/Prince Golez)