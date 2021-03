Hindi ka nag-iisa! Leni tuloy ang suporta sa laban ni Leila

TINIYAK ni Vice President Leni Robredo kay Senadora Lela de Lima na patuloy niyang susuportahan ang mambabatas sa kanyang matinding laban para sa katotohan, hustisya at kalayaan sa gitna ng kanyang nararanasang pagsubok sa buhay.

Ayon kay Robredo, hindi nag-iisa si De Lima [na nasa ikaapat na taon na nitong pagkakakulong] sa kanyang laban dahil maraming mga Pilipino ang nakahandaang depensahan siya.

“Alam kong napakahirap ang mawalay sa pamilya at mga mahal sa buhay especially during these times; maraming takot at pangamba. Pero nandito ako at ang napakarami pa nating mga kababa­yan na naniniwala sa‘yo at sa katarungan para iparating ‘yong mensahe: Hindi ka nag-iisa, Sen. Leila,” pahayag ni Robredo.

Ayon pa kay Robredo na kapwa Bicolana tulad ni De Lima, nagsilbing inspirasyon umano ng tao ang pagiging matapang at matatag ng senadora kasabay ng pagsabing ang laban nito ay laban ng bawat Pilipino. (Dindo Matining)