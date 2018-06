Hindi ka mapipigilang lumabas ng bansa dahil sa civil case

Good day po Atty. Claire,

May nabasa lang po ako sa column niyo sa Abante online kasi nagsesearch ako tungkol sa kaso pag ‘di nakabayad ng car loan.

Meron po sa inyo nagtanong dun, pinagpasa-pasahan ang sasakyan niya dahil binenta.. Halos same po kami ng nangyari pero kaibahan lang po eh sakin pinahiram ko lang then binenta na ng kababata ko, kaibigan ko.

Pinasa niya sa ibang tao tapos ‘di niya alam sindikato pala yung binentahan.. Wala na yung sasak­yan.. ­Ngayon po nagfile na po ako ng reklamo, nag-hearing na kami sa fiscal.

Sa bangko po, ano po mangyayari pag kinasuhan ka ng bangko ng civil case at seaman din po ako hindi ba nila ako papaalisin o pauuwiin ba nila ako sakaling nasa barko ako?

Willing naman po akong magbayad pero need ko pa 3 months para mabayaran lahat.. Anu-ano po kaya mangyayari at pwedeng magawa?

Salamat po,

Michael

Mr. Michael,

Kahit kasi in good faith ang anumang transaksiyon na ginawa mo pero kayo ang naloko ay hindi na sagutin iyon ng bangko at talagang kailangan na bayaran ninyo ang natitirang obligasyon ninyo.

Una mong gawin ay makipag-ugnayan ka sa bangko at ipaalam ang nangyari at sabihin ang balak na restructuring of loan upang mapahaba ang panahon ng pagbabayad.

Ipaalam na babayaran mo pa rin ang lahat ngunit nagkataon lamang na kulang ka na sa cash at kulang ang panahon dahil sa naloko ka nung bu­yer ninyo.

Hindi ka naman nila mapipigilan na makalabas ng bansa dahil isang civil case lamang ang maisasampa sa mga ‘di nakakaba­yad ng loan at hindi criminal case. Walang nakukulong sa utang maliban lamang kung may kasama itong panloloko o kaya ay may ginamit na device tulad ng credit card, etc.

Kung may insurance ang sasakyan ay baka makatulong ito kung sakop ang theft sa co­verage ng car insurance.

Kung may katanungan, tumawag lamang sa 4107624/ 9220245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.