Hindi ipinipilit ang panalo

Ang ika-12 ng Hul­yo nitong taong ito ay pangatlong ani­bersaryo ng tinatawag na ‘award’ ng Permanent Court of Arbitration (PCA) kung saan daw nagwagi ang Pilipinas sa kasong inihain ng administrasyong Aquino sa pag-uudyok ng dating Foreign Secretary Albert del Rosario.

Itong ‘award’ mula sa PCA ang pinanghahawakan ng mga militanteng tumutuligsa sa administrasyong Duterte sa puntos ng pakikipagkaibigan, pakikipagsundo at pakikipag-ugnayan ng Presidente sa China sa kanyang ‘Pivot to China’ o pagpihit tungo sa pakikipag-kapit bisig sa China sa mga isyu sa ekonomiya at sa pakikipag-usap or dayalogo sa China tungkol sa West Philippine Sea.

Marami pa ring mga matitindi ang galit kay Presidente Duterte dahil sa akala nilang pagtatalikod ng ating Presidente sa pinaniniwalaang panalo ng Pilipinas batay sa PCA na sa buong paniniwala nila ay isang sangay ng United Nations.

Siyempre, kung United Nations o sa­ngay nito ang nagsalita dapat masunod.

Kaya nagiging isyu ang mga panghihimasok daw ng China sa Panatag or Scarborough Shoal, sa Reed Bank o Recto Bank at iba pang mga naging isyu diyan sa South China Sea o West Philippine Sea.

Sa tingin naman ng China hindi lehitimo ang nangyaring pro­seso sa PCA at hindi sila nakilahok kaya nag-solo ang Pilipinas na humarap sa ‘arbit­ration’ at naging one-sided ang proseso ayon naman sa iba.

Ang dagdag na problema sa proseso sa PCA ay ang mga namuno sa ‘legal panel’ o mga abogado na kumatawan sa Pilipinas doon sa PCA ay mga Amerikano. Si Atty. Paul Reichter at ang kanyang team ay puros mga Amerikano at saling-pusa lang ang mga Pilipinong tulad ni Sec. Albert del Rosario. Makikita iyan sa mga retrato sa PCA hearings na parang wala namang papel ang mga abogado ng Pilipinas sa mga deliberasyon.

Tayo bilang mga Pilipino natural lang na gusto nating kumampi sa ating sariling team, lalong-lalo na sa natio­nal interest natin. Ngunit may isang mahalagang impormasyon na lumilitaw-lumulubog sa mga balita at hindi nakikita ng nakakara­ming mga kapwa Pilipino natin na madalas sumilklab ang kalooban sa paniwala na lumalabag ang China sa United Nations na sangay na PCA sa arbitration.

Itong nakaraang linggo lumitaw ulit sa Facebook at ibang mga social media ang dala­wang balita mula sa mga nakaraang dalawang taon, ika nga sa Ingles “A blast from the past”. Nare-repost ang news item mula sa mga pahayagang malalaki itong balita na “PCA is not a UN agency”. At pagrebyuhin natin ang mga nagsalita sa artikulo pawang katotohanan ang sinasabi na hindi ahensya ng UN ang Permanent Court of Arbitration (PCA) kung saan nagwagi ang Pilipinas.

Dahil na hindi tala­ga UN body itong PCA at wala naman talagang puwersa sa likod nitong PCA, hindi maaasahan na ang buong pwersa ng UN ay magba-backup sa sinasabing award nito. Maraming nalinlang sa akala na totoong sangay ng UN itong PCA.

Kaya tama si Presidente Duterte na ginagamit niya na totoong leverage ay ang aktuwal na okupasyon ng Pilipinas ng mga isla at mag-feature sa West Philippine Sea sa bargaining sa China para magkaroon ng “Joint exploration and development” para makinabang ang Pili­pinas sa yaman ng langis at gas d’yan, at hindi ipinipilit ‘yung panalo sa PCA dahil may kahinaan talaga kung gamiting leverage or ‘kontra-bigat’ iyang ahensya na hindi naman UN pala.