‘Hindi for sale ang mga anak ko’ Yakman sinopla ni Sunshine Cruz

Hindi pinalampas ni Sunshine Cruz na supalpalin ang netizen na nag-comment sa kanyang litrato kasama ang tres marias niya kung saan sinabihan siya na parang binibenta raw ni Sunshine ang kanyang mga anak dahil inilalabas ang picture na sexy ang mga ito.

“Not a valid reason. Naka-swimsuit o gown lalabas at lalabas ang mga manyak at bastos. Believe me. Haha. Don’t blame us, blame people who look down on women for the choice of clothes they wear,” sabi ng aktres.

Ayon pa sa kanya, pinaglaanan talaga niya ng oras na gisahin ang mga basher at pagkatapos ay blinock niya na ang mga ito.

“Enjoy din naman palang mang-BAN, block and delete. Nagkalat ang ‘sexual predators’ online. Parang ngayon lang nakakita ng mga babae. “Ako po ang nahihiya para sa mga magulang nyo. You guys know who you are. I am saving those messages before banning you. You’ve been warned,” gigil pang dagdag ni Cruz. (Athena Yap)