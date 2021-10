Hindi estapador si Manny – Lito Atienza

Sinagot ni former Manila Mayor Lito Atienza ang akusasyon ni Jayke Joson kay Manny Pacquiao. Tungkol nga `yon sa diumano ay pera na kinuha ni Pacman, at hindi binalik sa kanila.

“Hindi estopador si Pacquiao!” giit ni Mr. Atienza.

Pinag-usapan nga raw nila ni Pacman ang tungkol sa mga lumalabas na kuwento.

“Nasasaktan ako. Masasamang tao sila,” sabi ni Mr. Atienza.

“Hindi naman haligi ni Manny si Jayke. Si Jayke was always a hanger on. Pag may lakad si Manny, nandiyan na siya. Hindi naman siya inimbita, pero nandiyan na siya.

“Tapos sasabihin may utang sa kanya si Manny. Hahahaha!” saad pa ni Mr. Atienza.

Nagkausap nga raw sila noong isang gabi ni Pacman tungkol sa usaping ‘yon.

“Kagabi (Martes), halos mangiyak-ngiyak si Manny sa akin, sinasabi niya sa akin na mahirap talagang humanap ng tamang kaibigan.

“Sabi ni Manny, ‘Itong mga ito, pinabayaan kong dumikit sa akin. Ngayon sila ang sumisira sa akin. Noong katanyagan ko, eh para silang… kung puwede lang linisin nila ang aking sapatos araw-araw. Ngayon meron na silang karapatan na tawagin akong manloloko! Istapador! Ako? Eh, sya ang istapador, eh! Bagamat estapador siya, eh, hinayaan ko siyang lumapit sa akin. Sapagkat maganda ang aking pagtrato sa tao!” kuwento ni Manny kay Mr. Atienza.

“Hindi puwedeng si Jayke Joson, kinunan ni Manny ng P165M.

“Sabi pa ni Manny, ‘Alam mo Vice, si Jayke Joson, dumating ang panahon, na kukunin na ang bahay niya, hindi mabayaran’.

“Noong kukunin na raw ang bahay niya, umiiyak `yan. ‘Wala na akong matatakbuhan boss, tulungan mo naman ako’.

“Si Manny, malambot ang puso. ‘Tawagan mo ang bangko, ako na magbabayad ng P35M’.

“Ngayon tatawagin niyang estapador si Manny! Hindi puwede ‘yon!” sabi pa ni Lito.

“Sabi nga ni Manny, hindi niya akalain na gagawin sa kanya `yon.

“Wala akong pinayo kay Manny. Napakatalas ng utak niya!” pahayag pa ni Mr. Atienza na ka-tandem ni Pacman bilang bise president sa halalan 2022.

Kaloka!

Sanya ‘di makapaniwalang dyowa na si Gabby

Hindi pa rin makapaniwala si Sanya Lopez na magiging misis na siya ng presidente. O ang dating matinee idol na pinagkakaguluhan ng lahat ng mga babae ay magiging asawa na niya.

Pero siyempre, sa harap lang ng kamera ang lahat. Hindi naman sa tunay na buhay.

Yes, magiging First Lady na nga si Sanya, at mangyayari `yan sa Book 2 ng serye nila ni Gabby sa GMA 7. ‘The First Lady’ ang magiging titulo nito, at sobrang excited na si Sanya na magkasama ulit sila ng mga dati niyang kasamahan.

“Parang panaginip lang ang lahat!” sabi ni Sanya.