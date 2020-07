Hindi baga ang apektado ng COVID-19

Alam nating ang baga ang tinatamaan ng Covid-19. Sinasakyan nito ang mga selula na tinatawag na ACE 2 receptors at nasa nasal passages patungo sa lungs, ayon sa paliwanag ni Dr. Edwin Bien, isang Family Medicine at Natural Medicine doctor.

Pero may mga pag-aaral ngayon na maaari ring tamaan ng Covid-19 ang iba pang organs ng katawan dahil naglalabas din ng ACE 2 receptor cells ang puso, bato, blood vessels at maging testes ng isang tao.

Ang ACE 2 ay kilalang “peptidase” na nagkokontrol ng renin-angioten-aldosterone system, kaya nakokontrol nito ang blood pressure ng isang tao. Dahil dito kumakabit ang Covid-19 para mabuhay sa katawan ng tao, mas pinag-iingat ang mga may kasalukuyan nang problema sa puso, diabetes, hypertension at may sakit sa bato.

Ayon kay Dr. John Sperati, isang eksperto sa kidney health, pinag-aaralan ngayon ng mga mananaliksik ang maaaring pangmatagalang epekto sa bato ng Covid-19 kahit sa mga gumaling na mula sa sakit.

Naikwento nga sa akin ni Dr. Ted Esguerra, isang Disaster Medicine doctor, na ang kasabay niyang pasyenteng may Covid-19 na 23 tatlong taong gulang lang at walang comorbidity, ay kinailangang i-dialysis noong naka-confine.

Sa pag-aaral ng grupo ni Dr. Sperati, nakitang 30% ng mga pasyente sa China at New York na naospital at naging malala ang kaso ay nagkaroon ng moderate hanggang severe damage sa kanilang kidney.

Aminado si Dr. Sperati na kailangan pa ng malalimang pag-aaral tungkol sa epekto ng Covid-19 sa kidneys. Inilista nila ang ilang posibilidad: 1. Maaaring ang virus ay natatarget ang kidney cells dahil mayroon din itong ACE 2 receptors na tulad ng sa baga. 2. Ang bumababang lebel ng pxygen sa dugo ay maaari ring makasira sa kidneys. 3. Ang cytokine storms ay maaaring makasira rin sa tissue ng kidney. Ang cytokines ay maliliit na protina na tumutulong sa mga selula para mag-usap habang nilalabanan ng ating immune system ang impeksyon. Pero kapag dumagsa ng sobra ang cytokines na ito, maaaring maging dahilan ng pamamaga at hindi kayanin ng immune system ang pakikipaglaban sa coronavirus. Habang tinatangkang patayin ng ating naturalesa ang Covid-19, napapatay rin ng cytokines ang malusog na tissues ng katawan ng pasyente. 4. Ang COVID-19 ay nagiging dahilan ding ng blood clots na maaaring makabara sa ating mga bato.

Kaya talagang hindi biro ang magkaroon ng Covid-19. Iwasang mahawa sa pamamagitan ng pagsusuot lagi ng face mask lalo na kung lumalabas, paghuhugas lagi ng kamay, pagdi-disinfect sa ating kapaligiran, huwag maghiraman ng personal na gamit at maglayo-layo.