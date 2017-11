Hindi ako sipsip kay Digong – Erap

By Mina Aquino

Walang halong paninipsip ayon sa kampo ni Manila Mayor ­Joseph “Erap” Estrada kay ­Pangulong Rodrigo Duterte ang isinasagawa nilang pagtataboy sa mga illegal vendors sa kahabaan ng Roxas Boulevard sa idaraos na ASEAN summit ngayong buwan.

Nilinaw ni Estrada na kaligtasan ng mga illegal vendors ang prayoridad nila at hindi para makakuha ng pogi points mula sa Pangulo at mga bibisitang heads of states.

Sinabi pa ni Estrada na malisyoso at nais lang manggulo ng ilan na nang-aakusa sa kanyang sumisipsip siya kay Pangulong Duterte kaya’t inaalis niya ang anoman na “masakit sa mata” sa mga bibisitang delegado ng summit.

Pinangunahan ang operasyon ng Manila Department of Social Welfare (MDSW) kasama ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at suportado ng Manila Police District (MPD) at iba pang dibisyon sa City Hall.

Paliwanag ng alkalde, tinatanggal nila sa nasabing lugar ang mga illegal vendors kung saan ay malimit aniya ang mga aksidente.