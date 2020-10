Hindi ako retokada – Heart

May mga fan na duda sa kagandahan ni Heart Evangelista, ang misis ni Governor Chiz Escudero. May ibang fan na pinagdidikit pa ang mga photo ni Heart noon sa mga photo niya ngayon.

Kung titingnan nga raw kasi ngayon, parang ang perfect ng face ni Heart. Na habang nagkakaedad siya, lalo siyang gumaganda.

Kaya naman sa Instagram story ni Heart, na kung saan ay hinikayat niya ang mga fan na magtanong sa kanya, isa nga sa natalakay ay kung retokada ba siya.

‘Have you done any plastic surgeries?’ tanong kay Heart ng isang fan.

“Never done anything to my face. My eyes and nose etc were made by God. I swear!” mariing chika niya.

Pero, iginiit din niya na hindi siya kontra sa mga babae, o kahit na sinong tao, na nagpaparetoke.

“I have nothing against it, in fact am for it, if ikagaganda mo!” sey pa niya.

Ang kinaiinis daw talaga niya ay may mga tao pa rin na iginigiit na retokada siya.

“I just hate the idea that some people think I’m lying,” saad nga ni Heart.

Anyway, may mga fan din na nagsasabi na masuwerte si Heart, dahil lahat ng gustuhin niya ay nakukuha niya. Tulad na lang daw ng mga mamahaling make up na inaasam ng mga babae.

‘You’re so lucky u have so many sponsors of make ups hays. So sad,’ sey ng isang fan.

“I’ve been working for 24 years… Madami na ako pinagdaanan na hirap… that’s why I’m also grateful that I get a lot of gifts – wasn’t easy to get here,” sagot ni Heart.

Well… (Dondon Sermino)