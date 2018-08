Hindi ako nawala — Marion

Sa naging panayam namin kay Marion Aunor sa Abante TNT Live, sinabi nitong never naman siyang nawala sa sirkulasyon. Sa naging panayam namin kay Marion Aunor sa Abante TNT Live, sinabi nitong never naman siyang nawala sa sirkulasyon.

“Hindi po ako nawala,” sagot nito sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang uli napakinggan ang tunog ng musika niya.

Ang lakas kasi ng recall at na-LSS sa ‘AKALA’ na siyang theme song ng Bela Padilla-JC Santos movie na ‘The Day After Valentine’s’.

“My former music label kasi gave me newer projects and sound. Ginamit pa nga sa Miss Universe yung isa dun at maganda naman po ang feedback. The thing is medyo naging alienated po yata ‘yung majority ng fan base ko sa ganung tunog, kaya akala nila nag-iba na,” paliwanag ni Marion.

Simula nang makapagsulat si Marion ng tagalog song na Ikaw Pa rin ang Pipiliin Ko (naging theme song naman ng Sam Milby-Yassi Pressman movie), nasundan ito ng pag-awit niya ng theme ng James Reid-Nadine Lustre movie, at very soon ay ilalabas na ang naging collaboration nila ni Xian Lim.

“So far, so good. Sabi nga po nila, nakabalik na uli ang tunog ko. This is very inspiring for me,” dagdag pa ni Marion.

During the time na sinasabi ng iba na nawala siya ay nagsulat ito ng mga kanta para sa ibang artists, baguhan man o veteran.

“Sabi ni Boss Vic (del Rosario), dapat magsulat po ako ng songs para sa akin muna bago sa iba. And that’s what I am doing.

“Hopefully, matupad na rin ‘yung dream kong makapag-arte sa movies kaya masipag akong mag-acting workshop sa ngayon,” saad nito.