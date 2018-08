Hindi ako nakipag-one night stand! — Loisa

Mariing itinanggi ni Loisa Andalio ang tungkol sa one-night stand niya sa isang non-showbiz guy ang naging dahilan upang tabangan at mawalan nang gana sa kanya ang rumored boyfriend na si Ronnie Alonte.

Sinabi rin niya na dati ay dedma lang siya sa akusasyon sa kanya ng mga netizen pero duma­ting na rin siya sa puntong kailangan niyang i-defend ang sarili para patunayang hindi nagkaroon ng ganu’ng g­anap sa buhay niya.

Ang hindi niya itinanggi ay ang may nagawa siya na talagang sumubok sa ‘relas­yon’ nila ng Hashtags member dahilan nga upang magkahiwalay sila. Kung ano ito, ‘yun ang kanyang itinago na sa publiko dahil private thing na ito sa kanyang buhay.

At least, aminado siya na siya ang may nagawa pero hindi ‘yung nakipag­dyug-dyugan siya sa ibang lalake.

Anyway, nagkaroon naman sila ng pagkakataon ni Ronnie na magkausap sa isang event, nagkapaliwa­nagan and yes, pinatawad siya ng kanyang ‘dyowa’.

Sabi nga naman ni Ronnie, kung Diyos nga raw ay nakakapagpatawad, siya pa kaya?

Well, love conquers all nga raw. Pero ang lesson learned dito ay kung talagang mahal mo ang isang tao at hindi ka naman ginagawan nito ng kagaguhan, aba, ingatan mo ito, noh! Unless willin­g ka na ring bitawan ito at maghanap ng iba, devah?