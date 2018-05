Hindi ako korap, bakit ako magre-resign? – Calida

Nanindigan kahapon si Solicitor General Jose Calida na hindi siya korap kaya nagtataka umano siya kung bakit nanawagan si Senator Francis Pangilinan ng pagbibitiw niya sa kanyang tungkulin kaugnay sa multi–million ‘deal’ ng security agency na pag-aari ng kanyang pamilya sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno.

“The issue should be if I committed graft. No, I did not,” giit ni Calida.

Bukod kay Pangilinan may iba pang mambabatas ang nanawagan ng kanyang pagbibitiw matapos na isampa sa Office of the Ombudsman ang umano’y pagkakaroon ng conflict of interest dahil sa ginawang security deal ng Vigilant Investigative and Security Agency, Inc. (VISAI) sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno.

Gayunman, iginiit ni Calida na walang conflict of interest dahil siya ay nagbitiw bilang Chairman at Presidente ng VISAI noong siya ay magsimulang manungkulan sa gobyerno noong Hunyo, 2016.

“There is no need to divest if there is no conflict of interest. Under the law, I have the choice either to resign or to divest (my shares),” giit ni Calida.

Bukod dito, inilagay rin ni Calida sa kanyang SALN na mayroon siyang financial interest sa VISAI.