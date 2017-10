Hindi ako kasama – UST Law dean

Mariing pinabulaanan ni University of Santo Tomas (UST) Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina na bahagi siya ng akusasyon na may cover-up sa kaso nang pagkamatay sa hazing ng 22-anyos na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

“One thing that is clearly established in this proceeding, I have no liability I have no culpability, I have no knowledge prior to this incident,” pahayag ni Divina matapos ang pagdinig kahapon sa Senado.

“I was not party to any cover-up so there’s no way that I could be liable,” dagdag pa nito.

Paliwanag pa nito, ang pag-report niya sa Board of Regents at administrator ng UST sa insidente ay indikasyon na walang cover-up na nangyari sa kaso ni Castillo.

“The fact that we informed the regent clearly indicates that there is no cover-up because if there is cover-up why do we inform the regent and the admi­nistration of the school,” ayon kay Divina.

Kasabay nito, binigyang-diin din ni Divina na hindi nagtungo si Castillo sa kanyang tanggapan sa Makati City noong Setyembre 12, limang araw bago isinagawa ang hazing rites.

Sabi ni Divina, ang CCTV sa kanilang tanggapan ang magpapatunay na hindi nagpunta doon si Castillo tulad nang sinasabi ng kanyang mga magulang na sina Horacio Jr. at Carmina Castillo.

Samantala, batay sa testimonya ng isa pang suspek na si John Paul Solano sa Senado, sinabi nitong si Divina ang naghikayat sa kanya na sumuko sa awtoridad.