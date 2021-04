Hindi ako burara – Bea

Sa bagong vlog ni Bea Alonzo kunsaan, pinatunayan niyang hindi raw totoo ang ibinuking ng kanyang nanay sa vlog na hindi siya organized. Hindi nga raw siya burara.

Pinakita nga niya kung paano niya nile-label ang bawat pagkain sa kanyang pantry. At dahil nga sa dalawang Linggong ECQ sa NCR plus, aminado si Bea na isa siya sa mga matatawag na privilege na nagagamit ang ganitong mga pagkakataon para makapag-ayos siya ng bahay, kumpara nga naman sa maraming Pinoy na problemado kung hindi makakalabas at makakapag-hanapbuhay.

Ayon kay Bea, “We are on quarantine again. A year later, nandito pa rin tayo.”

At siya raw mismo, may mga kaibigan at loved ones siya na alam niyang nag-positibo sa COVID-19. At sabi nga niya, hindi raw talaga biro.

“Recently on my Instagram, I have shared that I have friends and loved ones who we’re infected by COVID. I’m telling you, hindi siya joke.

“Alam niyo yung kapag malapit na sa ‘yo, kapag nae-experience mo na siya, mas lalo siyang nakakatakot.

“I also know that it is a privilege to be able to stay home. I know that there are people who cannot do this, they have to be able to put food on their table.

“Para do’n sa mga kaya namang manatili sa bahay, manatili na lang tayo sa bahay and take care of one another.”

***

KC mas tumindi pagmamahal kay Gabby

Sulit na sulit talaga ngayon ng mag-amang KC Concepcion at Gabby Concepcion ang kasalukuyang situwasyon na naka-ECQ pa.

Kaya kahit na tulad ni Gabby, may kasalukuyan itong umeereng primetime series sa GMA-7, ang “My First Yaya” hindi naman allowed ang mag-taping pa.

Kaya super bonding silang mag-ama sa beach sa Lobo, Batangas. At sa Instagram post nga ni KC, sinabi nitong bawing-bawi raw ng pagsasama nila ngayon ng Papa niya ang mga time na hindi sila magkasama.

Sey ni KC na puring-puri rin ang ama, “Papa. Cool and down to earth, a joker, a guy’s guy, our #GirlDad – so much time lost, but so so much, regained. I thank God for our phone calls, deep sea dates, nature explorations, talking til we fall asleep. Truly grateful to the universe for keeping our love alive.”