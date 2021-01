Hindi ako binayaran ng ABS-CBN-Sotto

Pinalagan ni Senate President Vicente Sotto III ang paratang ng ilan na nabayaran siya kaya binuhay ang panukalang batas para sa franchise renewal ng ABS-CBN.

“Hindi n’yo naman alam ang intensyon banat kayo nang banat. May nagsabi pa na baka raw binayaran kami. Ako ay hindi nabayaran ng kahit sino sa kahit anong batas,” giit ni Sotto sa isang panayam sa DWIZ.

Paliwanag niya sa paghahain ng Senate Bill No. 1967, mula nang mawala sa ere ang ABS-CBN ay puro anime, teleserye at pelikulang Koreano na lamang ang ipinapalabas sa mga telebisyon at nawalan na ng “healthy competition”.

“Napuna ko nung mga nakaraang linggo, ang programming ng news program sa mga istasyon mga naging anime, mga soap at pelikula ng Koreano para bang nawalan ng competition sabi ko pag ganyan ibalik na lang nila ABS para may healthy competition pa rin. ‘Yun ang feedback kasi sa akin ng mga kababayan natin. Okay ang news pero before and after that hindi eh,” aniya.

Sa inilabas na listahan ni Sotto kamakailan, 15 senador ang gustong maging co-author ng inihain niyang panukalang batas para buhayin ang prangkisa ng ABS-CBN Corporation. (Issa Santiago)