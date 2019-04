Hindi ako bading – Luis

Pinagbigyan ni Luis Manzano ang mga fan niya na magtanong sa kanya sa Instagram story. At bongga ang mga tanong, ha!

May nagtanong nga kay Luis tungkol sa pagpasok niya sa politika. Inamin naman niya na may offer noon na pasukin niya ang politika, pero hindi nga natuloy. At tanong niya sa mga fan niya, gusto pa ba nila na pasukin niya ang politika?

May nagtanong din kung bakit laging­ positibo ang outlook ni Luis sa buhay.

“Life is short and fleeting, mas masusulit mo if you have a positive mindset,” sagot niya.

At siyempre, may tanong ulit tungkol sa gender niya. Gay ka ba? Prangkang tanong kay Luis.

“Nope!” sagot ni Luis.

‘Yun na! Sapat na ‘yon!

‘Lola Enchanted’ patuloy ang pamamayagpag

Ngayong gabi (Abril 28), mapapanood sa “Daig Kayo Ng Lola Ko” ang finale ng star-studded month-long offering na “Lola Enchanted.” Sa pagdiriwang ng ikalawa nitong taon, patuloy ang pamamayagpag ng well-loved family-oriented program sa TV ratings at paghakot ng parangal mula sa prestihiyosong award-giving­ bodies tulad ng national winner para sa Best Children’s Animated Program or Series sa Asian Academy Crea­tive Awards at Anak TV Seal Awardee of 2018.

Matapos magtamo ng pilay sa pagtakas sa mga kampon ni Malek (Katrina Halili), napahiwalay sina Nonoy the Pinoy Santa (Alden Richards) at si Fairy Gosh Monkey (Kiray Celis) mula sa barkada na magliligtas kay Reyna Lola (Gloria Romero) at ang kaharian nito mula sa nakasusuklam na pamamahala ni Malek.

Ang tadhana ng mahiwagang mundo ng Enchanted Queendom ay nakasalalay sa mga apo ng nakakulong na si Reyna Lola – Princess (Jillian Ward), Prince (David Remo) at Prinsesita (Chlaui Malayao). Kasama sa pakikipagtunggali ng magkakapatid ay ang pastol na si Pol (Julius Erasga) at ang kanyang tiyahin na si Pacencia (Frances Makil).

Makakamtan na kaya ng Enchanted Queendom ang kapayapaan? O tuluyan nang mapapasakamay ang kaharian sa maitim na plano ni Malek?

Emerson Sy ‘Amazing Earth’ hero

Matuto kung gaano ka-delikado ang pangongolekta ng mga rare animals via the illegal wildlife trade mula kay Amazing Earth hero, Emerson Sy. As the Executive Director of the Philippine Center for Terrestrial and Aquatic Research, he chats with Dingdong at a Bamboosetum in the heart of Las Piñas City.

Binisita ni Kapuso teen actress Angel Guardian ang Pawikan Conservation Center sa Morong, Bataan to learn about the life cycle of the beloved reptile and help release baby pawikans into the sea.

Directed by Rico Gutierrez, “Amazing Earth,” airs on Sundays after “24 Oras Weekend.” Make it a family habit to explore, enjoy and learn with Dingdong Dantes about our one and only planet in “Amazing Earth!”