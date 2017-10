Hindi ako ambisyoso! — Duterte

Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga kritiko na bumabatikos sa kanyang bantang revolutionary government at umano’y pagiging diktador.

Sa kanyang talumpati kagabi sa Cagayan de Oro City, sinabi ng Pangulo na wala siyang ambisyong magtagal sa kanyang puwesto.

Sa kanyang mga nakalipas na termino bilang alkalde ng Davao City, sinabi ng Pangulo na walang kahit isang pagkakataon na umalis siya ng lampas sa kanyang termino.

Katunayan aniya ilang araw bago matapos ang kanyang term ay itinatalaga na niya ang Vice-Mayor para mangasiwa sa Davao City.

“…I have never exceeded — I’ve been elected Mayor eight or seven times. There was never an instance on any of my term that I exceeded one day or 24 hours sa opisina ko. Days before umaalis na ako. Ini-install ko na ‘yung Vice Mayor, You run the city. I am on my way out,” ang pahayag ng Pangulo.

Aniya, ang mga nag-aakusa sa kanya sa oposisyon na mayroon itong ambisyong magtagal sa puwesto, sila ang totoong may pansariling motibo at ambisyon na makabalik sa gobyerno.

Tiniyak ni Pangulong Duterte na bababa siya sa puwesto sa huling araw ng kanyang termino o mas maaga pa dahil iyon naman ang nararapat.