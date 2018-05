‘Hindi adik si Angelica!’ Resbak ng mga kaibigan sa tatay ni JM

Kaaway ba ni Angelica Panganiban ang ama ni JM de Guzman? Ito ang pinag-uusapan ng netizens ngayon dahil nag-post si Angelica ng isang cryptic message sa kanyang Instagram Story at may pinapasaringan ito.

May nilagay na caption si Angelica na: “Not my family, Not my Mother, Not my Okja. Never cross that line with me. Wag ako. Pumapatol ako kapag pamilya ko nasa usapan.”

May nilagay pa na photo si Angelica na mother and daughter at may quote na “Where you lead, I follow.”

Isang term of endearment ang “Okja” ni Angelica sa kanyang ina at tila pinagtatanggol niya ito sa kung sinong gustong manakit sa kanila.

Wala namang binanggit na pangalan si Angelica, pero nag-assume ang netizens na ang ama ni JM de Guzman na si Ronniel de Guzman ang kaaway ng aktres.

Nag-post kasi si Ronniel sa kanyang Instagram Story ng screenshot ng Okja, ang Korean action-adventure movie na napapanood sa Netflix.

Inaalam pa ng netizens kung ano ang puno’t dulo ng diumanong hidwaan ni Angelica at ng ama ni JM.

Sa pagkakaalam ng iba, magkaibigan sina Angelica at JM ever since na nagsama sila sa pelikulang That Thing Called Tadhana.

May dating pinost kasi si Ronniel sa Instagram kunsaan kasama ni JM sila Angelica at iba pang mga kaibigan nitong artista.

Kabilang sa hashtags na nilagay ni Ronniel ay #maymali #ikawnaumiwas #wrongcompany.

Parang pinapahiwatig ni Ronniel na may kinalaman ang grupo ni Angelica sa kung bakit na-rehab si JM. Pinagtanggol naman ng isang netizen ang grupo nila Angelica:

“Angelica and her group of fellow artista friends are not known to use drugs kaya. Wonder why the father diverted his attention to Angelica?! Of all people, si Angelica pa talaga? She won’t back down once you started to first attack her. Sila Cherie Pie, Mylene Dizon, Agot Isidro, Juday etc ang mga group of friends nila Angelica. May drug user ba sa kanila? Kaloka!

“Sa akin lang bilang magulang naintindihan ko tatay ni JM. Masyado lang binigyan ng masamang kulay mga post ng bawat isa.

“Angelicas long time friends, Juday, Andoy, John, Sam, Agot, Cherrie Pie, Mylene, Ketchup, Glaiza, Joross at iba pa. Sa lahat ng yan pakituro po kung may nabalitang adik or masamang ehemplo sa kanila.”