Hinarang ng landslide

Ano pong ibig sabihin ng landslide sa panaginip? Napanaginipan ko kasi na napadaan ako sa amin pero imbes na dumiretso ‘yung sinasakyan ko, e lumiko kasi raw may nakaharang sa daan, nung pagkaliko ng sasakyan dun ko nakita sa malayo na nagka-landslide pala. Maputik tsaka hindi patag at diretso ‘yung dinaanan namin pero at least hindi raw namin nadaanan ‘yung landslide. Habang bumabiyahe, nakita ko pa ‘yung lawak at grabeng pinsala ng landslide sa may lugar namin. Ano kayang pahiwatig nito?

– Gems

Ang landslide sa panaginip ay nagsasabing kailangan mong bigyan ng atensyon ang emotional stability mo at takot sa maaaring maibunga ng pagbabago.

Bagama’t sa unang tingin, pagkawasak ang hatid ng landslide o pagguho ng lupa, may side ito na nagsasabing merong magbubunga na pagbabago sa iyong buhay.

Kung nakakita ka ng lupa sa panaginip sinasabi nito na may isang parte ng buhay mo na dadaanan sa malaking pagbabago. Pwedeng ikaw mismo o isang taong malapit sa iyo. Tulad na lang halimbawa ng isang kaibigan na ikakasal.

Kapag naman sa iyong panaginip ay naputikan ka o natalsikan ng lupa, nangangahulugan ito na hindi mo napapagana ang iyong moral principle, maaaring nadungisan ang iyong pagkatao o kaya naman ay napipilitan kang gawin ang isang bagay dahil lang sa sinsabi ng nakakarami.

Ibig sabihin, posibleng may mga aksyon ka ngayon o mga ginagagawa na hindi mo talaga gusto pero dahil dinidikta sa iyo ng ibang tao ay ginagawa mo na lamang.

Ang isa pang pwedeng kahulugan ng panaginip na ito ay dahil may nae-encounter kang mga tao na may dala sa iyong negative vibes. Baka may malapit sa iyo ngayon na mahilig sa tsismis o kaya naman ay nagdadala sa iyo ng sama ng loob.

Sa kabilang banda rin, ang landslide na humarang sa iyong biyahe ay maaaring nagsasabi na may makakaharap kang problema soon at ang magiging solusyon mo dito ay pag-iwas o pag-iba ng landas pero hindi pa rin magiging madali ang iyong journey.

Gayunman, tulad ng nasabi kanina magdadala ito sa iyong buhay ng pagbabago na kalaunan ay makikita mong may positibo ring epekto sa iyo bilang isang indibidwal.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com