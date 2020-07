Hinaharap ng ekonomiya at imprastruktura

Malapit na po ang ika-limang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman inilunsad ng ating tanggapan, ang Presidential Communications Operations Office (PCOO), ang Pre-SONA forum nitong Miyerkules, July 8 at inihatid sa taongbayan ang mga polisiya at programa ng gobyerno sa kabila ng dinaranas na hamon ng sambayanan sa krisis na dala ng COVID pandemic.

Ang Pre-SONA forum ay hinati po sa tatlong bahagi at inuna po natin ang Economic Development Cluster and Infrastructure Cluster na may temang “Tatak Pagbabago 2020, Patunay na Pagkalinga” kung saan inilahad po sa publiko ng mga miyembro ng gabinete ang estado ng bansa at ano ang aasahan ng mga Pilipino matapos tumama ang COVID pandemic sa Pilipinas at sa buong mundo.

Unang nagsalita po si Department of Finance Secretary Carlos Dominguez kung saan inilahad nito ang matinding epektong idinulot ng COVID-19 sa buhay ng mga Pilipino. Ito aniya ang pinakamahirap na naranasang economic crisis ng sambayanan dahil hindi tayo nakapaghanda at talagang pinadapa nito ang ekonomiya ng bansa.

Sa unang quarter pa lamang ng 2020, ayon po kay Secretary Dominguez ay naramdaman agad ang epekto ng COVID-19 matapos lumiit ng two-tenth ng 1% ang ekonomiya, tumaas ng 17.7% ang walang trabaho dahil sa shutdown ng economic activities at bumaba ang nakulektang buwis dahil sa ipinatupad na extension sa pagbabayad ng buwis.

Pero sa kabila ng mga balakid na ito, inihayag ni Secretary Domingo na nagawang protektahan ng gobyerno ang sambayanan, mga frontliner at health workers sa pamamagitan ng mga biniling protective equipment at kagamitan sa ilalalim ng Bayanihan Act.

Para sa Duterte administration, mahalaga ang kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino kaya gumawa ng mga paraan ang gobyerno para magpatuloy ang buhay ng mga Pilipino sa tulong ng mga dayuhang financial institutions na nagtitiwala sa kakayahan ng gobyerno.

Sa ngayon ani Secretary Dominguez, may mga indikasyon na nakaka-recover na ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 dahil nalagpasan ng Bureau of Customs ang collection target nito noong Hunyo ng 4.4% na isang indikasyong nanunumbalik na ang pag-angat ng economic activity.

Nakaaahon na rin ani Secretary Dominguez ang manufacturing sector matapos magbukas muli ang economic activities kaya mahalagang balansehin ang pagtutok sa trabaho at panatilihin ang kaligtasan dahil ang banta ng coronavirus ay nakaamba kahit saan hanggat walang natutuklasang bakuna laban dito.

Ikalawang nagsalita po sa ating inilunsad na Pre-SONA forum ay si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno kung saan inilahad nito ang naging epekto ng COVID-19 sa pananalapi.

Dahil aniya sa malusog na paglago ng ekonomiya at magandang fiscal performance ay naging matatag ang bansa sa pagharap sa epekto ng COVID pandemic.

Sa unang limang buwan ng 2020, sinabi ni Governor Diokno nan nakapagtala ang gobyerno ng surplus na $4.0 billion at nanatiling matatag ang halaga ng piso, kumpara sa ibang mga bansa na nag-depreciate ang kanilang currency. Ito aniya ang isa sa mga nakatulong kaya hindi masyadong ininda ng gobyerno ang economic crisis na naranasan ng iba’t ibang mga bansa sa mundo.

Sa kabila ng patuloy na nararanasang epekto ng COVID crisis, tiniyak po ni Governor Diokno na magpapatuloy ang commitment ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpapatupad ng mga reporma at mga hakbang para maka-recover at makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng COVID crisis at maitatag ang mga nararapat na paghahanda sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang krisis sa hinaharap.

Para naman kay Department of Public Works and Highways (DPWH) Secretary Mark Villar, bagamat naantala ang implementasyon ng mga pangunahing proyekto ng gobyerno dahil sa COVID-19, nananatili ang kanilang commitment na tapusin ang karamihan sa mga nakalinyang proyekto sa loob ng dalawa at kalahating taon ng Duterte administration.

Inisa-isa po ni Secretary Villar ang mga major projects na natapos na ng kanyang ahensiya sa forum. Kabilang na dito ang digital transformation ng gobyerno, edukasyon at mga komunidad sa bansa sa pamamagitan ng National broadband program at libreng WiFi sa mga pampublikong lugar sa bansa at State Universities and Colleges (SUCs), pagtatayo ng school clinics, konstruksiyon ng evacuation centers sa ilalim ng Evacuation Center Development Program na ang layunin ay makapagtayo ng isang evacuationmcenter sa bawat lalawigan sa bansa.

Mahigit tatlong libong kilometro ng access roads na rin ang natapos po ng DPWH para mapalakas ang turismo ng bansa at nakalinya na ang iba’t ibang proyekto para mapaigting ang inter-regional at inter-provincial connectivity sa pamamagitan ng road network. Target po ng DPWH na matapos ngayong taong ito ang 11.6 kilometer na Samar Pacific Coastal Road Project, at marami pang malalaking proyekto gaya ng mga tulay at inter-link bridges sa bansa at railway projects.

Tiniyak po ni Secretary Villar na gagawin ng kanyang ahensiya ang lahat ng makakaya para sa mga nakalinyang proyekto pero hiningi nito ang suporta ng mga Pilipino para sa hinangad na maayos at marangyang kinabukasan ng bansa at ng sambayanan.

Kapwa inilatag naman po nina National Economic and Development Authority (NEDA) Acting Secretary Karl Chua at Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez ang economic recovery program ng gobyerno para makabangon ang ekonomiya, kabilang na dito ang pagpapalakas sa health care sector para maproteksiyonan ang mga Pilipino sa bagsik ng COVID -19; pagsustini ng suplay ng pagkain, pagpapaigting sa Build, Build, Build program ng gobyerno at ang pagtulong sa mga mamamayan para makapagsimula ng negosyo, partikular ang Small Business Corporation para sa micro-financing program para mapalakas ang small online businesses sa bansa.