‘Himala’, ‘Mababangong Bangungot’ ipapalabas sa Portugal

Nang dahil sa pagsasagawa ng mga film festival ng mga Embahada at Konsulado ng Pilipinas upang ipamalas ang mga tagumpay ng industriya ng pelikula sa bansa, lalong napalaganap ang suporta para sa pelikulang Pilipino sa nakalipas na dalawang taon. Ang pinakabagong tagapagtaguyod ng pelikulang Pilipino, na sumusuporta rin sa pagdiriwang ng Isang Daang Taon ng Pelikulang Pilipino, ay ang Embahada ng Pilipinas sa Portugal na pinamumunuan ni Ambassador Celia Anna “Cookie” Feria.

Idaraos ang Cinema das Filipinas – Nos Cem Anos do Cinema Filipino (Philippine Cinema – In the Hundred Years of Filipino Cinema) mula Nobyembre 8 hanggang Nobyembre 30 sa Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema sa Lisbon. Naging posible itong PH Cinema Retrospective nang dahil sa kooperasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Portugal, Film Development Council of the Philippines (FDCP), at Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema.

Ang Cinema das Filipinas – Nos Cem Anos do Cinema Filipino ay proyekto sa ilalim ng Philippine Embassies Assistance Program (PEAP) ng FDCP, sa pakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs (DFA) at DFA Cultural Division Unit. Layunin ng PEAP na hikayatin ang lahat ng embahada at konsulado ng Pilipinas na magsagawa ng mga aktibidad ukol sa pelikulang Pilipino para mamulat tungkol dito ang mga Pinoy sa ibayong dagat pati na rin ang mga banyaga sa mga bansa kung saan sila itinalaga.

Magpapalabas ang Cinema das Filipinas ng 15 na pelikula, kabilang ang “Genghis Khan,” “Himala,” “Balikbayan #1: Memories of Overdevelopment Redux VI,” “Serbis” at “Independencia.” Lahat ng pelikulang ipapalabas ay may high definition digital format maliban sa “Serbis” at “Independencia” na ipapalabas sa 35mm.

Ang Pambansang Alagad ng Sining para sa Pelikula na si Kidlat Tahimik ay pupunta sa Portugal kung saan ipapalabas ang dalawa sa kanyang mga obra: “Mababangong Bangungot” at “Balikbayan #1: Memories of Overdevelopment Redux VI,” na kanyang sinimulan noong 1979 at tinapos noong 2015. Tampok si Kidlat Tahimik sa Philippine Cinema Conference sa Nobyembre 12 kasama ang may-akda, Propesor sa Unibersidad ng Pilipinas (UP), at Direktor ng UP Film Institute na si Patrick Campos. Dadalo rin sa Philippine Cinema Conference si FDCP Chair Diño. Magbibigay naman ng panayam si Kidlat Tahimik sa Nobyembre 27 kung kailan may screening ang “Balikbayan #1: Memories of Overdevelopment Redux VI.”

Nais ng proyekto ng PEAP sa Portugal na ipakilala ang malawak na sinematograpiya ng Pilipinas. “The films we present in this cycle, made between 1950 and 2015, have been divided into three major chapters, which illustrate these three great periods of vast and complex Filipino cinematography,” ayon sa program ng Cinema das Filipinas – Cinemateca Portuguesa. (Dondon Sermino)