Hill inuuna ang pag-ebak

MARAMI ang nagtaka na wala si George Hill habang tinutugtog ang national anthem sa Game 5 ng Milwaukee Bucks vs Orlando Magic nitong Sabado.

Naispatan si Hill malapit sa locker room, at nang tanungin kung anong ginagawa nito ay kakaiba ang naging tugon ng veteran guard.

Iyon pala ay may kakaibang rituwal si Hill bago magsimula ang bawat laro, kung saan kailangan niya munang dumumi.

“You want the honest truth? Ok. I take a sh*t every time before the game,” walang prenong sagot ni Hill.

Maganda naman ang kinalabasan ng rituwal ni Hill, pasok na ang Bucks sa 2nd round matapos talunin ang Magic, 118-104, sa tulong ng 11 points ng manlalaro. (Raymark Patriarca)